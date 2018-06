Aplican 20 mdp de Fonden para reparar escuelas

Fueron dañadas por lluvias atípicas en septiembre de 2016

Por: Denice Ramírez

Con una inversión de 20 millones de pesos se realizan obras de reparación de daños provocados en la infraestructura de algunas instituciones educativas a causa de las lluvias atípicas que se presentaron en el mes de septiembre de 2016, con lo que se beneficiará a cerca de 23 instituciones, indicó Juan Carlos de la Parra, titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (Inifeed).

El recurso llegó a inicios del año, por lo que las obras se asegura van en un 60 por ciento de avance, en la mayoría, en otros casos se va en proceso de arranque. El funcionario manifestó que se está haciendo todo para concluir lo más pronto posible.

Manifestó que no hay recurso que no se haya ejercido, pues al menos en lo correspondiente a Escuelas al Cien están en licitaciones y arranque de obras por 50 millones, siendo a la fecha aplicados por este programa en total 550 millones. Para Durango con Escuelas al Cien corresponden 815 millones, del Ramo 33 son 200 millones en programas de infraestructura los que se deben ejercer.

Indicó que se mantienen las gestiones con el Gobierno Federal para que avance el bajar el recurso total de este programa, al menos los 250 millones que restan para este año. El fideicomiso deberá comprometerse en este año y ser liberado para que se alcance a ejercer.

Sobre las condiciones de las escuelas de la capital, detalló que se está haciendo un levantamiento del estado en que se encuentran principalmente en la zona centro, por cuestión de que se encuentran en edificios antiguos y descartar que con próximas lluvias pueda haber alguna situación de derrumbe como la que ocurrió hace poco menos de un mes, pero que calificó un caso especial.

La telesecundaria que sufrió este derrumbe fue precisamente derivado de las lluvias del 2016, hecho que se detectó y se determinó evacuar el lugar, pero no fue así. Cuando llegó el recurso del Fonden se empezó a restaurar el edificio de más de 150 años y por los movimiento de la obra la estructura del edificio se fracturó.

Los alumnos de la telesecundaria tuvieron que dejar el lugar, aunque el derrumbe se dio en un área que no se encontraba ocupada y en un momento donde no se encontraban alumnos, por lo que no hubo accidentes por lamentar.