Aplicarán 8 mdp para pavimentación

Se cubrirán más de 6 mil m2 en la colonia Luz y Esperanza

Por: Martha Medina

El gobernador José Rosas Aispuro Torres visitó a vecinos de la colonia Luz y Esperanza de esta capital, donde se llevarían a cabo obras de pavimentación por un monto de 8 millones de pesos.

Entrevistado al llegar a esta colonia, el mandatario estatal manifestó que en estos momentos se atiende a este asentamiento y otros que se encuentran en la zona a través de obras de infraestructura urbana como es la pavimentación de algunas calles, que no solamente mejorará la apariencia de las vialidades, sino que ayudará a reforzar la seguridad.

Manifestó que en esta colonia se realizarán obras con una inversión superior a los 8 millones de pesos, para luego señalar que estas acciones se llevarán a cabo también en otras zonas de la ciudad, pues se busca que la gente no solamente tenga calles que luzcan mejor, sino que también sean más seguras, en un esfuerzo que se hace de manera coordinada con el Ayuntamiento de la capital.

Por otra parte, al responder a una pregunta sobre la detención de un exfuncionario del Colegio de Bachilleres, el mandatario estatal puntualizó que se trata de un tema que atiende el órgano encargado de la procuración de justicia, que es la Fiscalía del Estado, para luego manifestar que se trata de asuntos que se analizan y se revisan, de tal manera que cuando el Ministerio Público tiene elementos suficientes, entonces actúa en su contra, como es el caso.

Con respecto a los resultados de estas investigaciones, el mandatario puntualizó que donde haya elementos, donde se considere que se tienen pruebas suficientes para que se abran carpetas de investigación y se pida al juez que libere una orden de aprehensión, se hace, pero solamente cuando haya sustento como sucedió con el exfuncionario.

En la entrevista, también se refirió al debate entre candidatos a la Presidencia de la República, al considerar que el formato que se aplicó no acaba de convencer y no logró el objetivo de motivar a la gente para que pueda estar más atenta, para luego manifestar que en su opinión no hubo ganadores ni perdedores.