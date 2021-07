Aplicarán protocolos para evitar cierres de empresas

Ante los incrementos en los contagios de covid 19 se aplicarán los protocolos sanitarios para evitar el cierre de empresas, pues no es el objetivo en estos momentos, aunque en casos donde se presenten brotes de la enfermedad se podrán suspender actividades solamente por áreas, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social, Israel Soto Peña.

Agregó el funcionario que ante el comportamiento en el caso de la enfermedad mencionada, es necesario actuar de manera inmediata para evitar cuestiones mayores, como sería un incremento en los contagios entre los trabajadores.

También se refirió al riesgo de que se cierren empresas, al puntualizar que no se plantea esta posibilidad, pues se trata de una situación que ya se vivió en la entidad, muy compleja, pues recordó que no se busca tomar una determinación tan drástica, a menos que fuera necesaria y solamente en lugares específicos, pues aseveró que no puede ser una medida generalizada.

“En una situación de riesgo, de brote, sí se tienen que suspender labores en líneas, en espacios de las empresas, pero de manera general no es de ninguna manera la solución ante una situación económica tan compleja para todos”, dijo Soto Peña.

Reconoció que con este incremento en los casos de covid 19 se presenta una desventaja, debido a que la población económicamente activa, hoy es la que resulta más afectada por esta enfermedad, además de que todavía no está vacunada.

Apuntó que el riesgo es mayor para el sector manufacturero debido a que es muy grande, es donde los centros de trabajo acumulan un gran número de trabajadores, que además tienen un promedio de 25 años de edad, lo cual constituye un mayor riesgo.

Recordó que en meses anteriores no se habían presentado grandes problemas en los centros de trabajo, pero ahora existe este riesgo, por lo cual consideró necesario prevenir contagios mediante el respeto a los protocolos sanitarios.