Aplicó Transportes más de 11 mil sanciones en el año

La Subsecretaría de Movilidad y Transporte en el año que termina sancionó a 11 mil 226 conductores de vehículos del transporte público, en las diversas modalidades: taxi, camiones de ruta urbana y de carga.

Estas cifras revelan un promedio de 935 multas por mes y todas ellas por diversos motivos, especialmente por falta de documentación en regla o que al conducir los operadores no cuentan con su licencia vigente, falta de placas, placas sobrepuestas.

De las sanciones antes mencionadas destaca que en el año fueron 17 los conductores que, tras aplicarles exámenes de dopaje y resultaron positivos, se les inició procedimiento administrativo-jurídico y les fueron canceladas sus licencias, mismas que no podrán obtener de nueva cuenta en un término no menor de los cinco años.

También se tienen 38 conductores sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol a quienes se les aplicó sanción administrativa, pago de multa y retención de su licencia y alertados en que una reincidencia en un plazo de doce meses se procederá de igual forma a la cancelación del documento.

En otro tema, fue considerable el descenso de quejas contra choferes del transporte público, pues cuando en años anteriores se recibían hasta quince quejas por día, ahora se reciben no más de ocho por semana, las cuales no son consideradas de gravedad, pues generalmente es porque los camiones no hacen parada en determinados sitios, ponen en marcha la unidad cuando el usuario aún no toma asiento, la falta de moneda fraccionaria para el cambio y cuando el conductor hace uso del celular cuando maneja.

Existe, en base a esta estadística, mayor conciencia y voluntad de servicio por parte de conductores, gracias también al apoyo de los propios sindicatos de los trabajadores del volante, mediante la concientización que hacen entre sus agremiados.