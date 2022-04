Apoya Canirac ampliación en venta de alcohol

*Descarta se fomenten acciones negativas en la sociedad

Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) se dijo a favor de ampliar el horario de la venta de bebidas embriagantes, descartando que con esto se fomenten acciones negativas a la sociedad.

En torno al debate que se ha tenido las últimas semanas, donde el Ayuntamiento capitalino ha realizado diversos foros para discutir si se amplía el horario para la venta de alcohol y con esto acabar con el clandestinaje, aseveró que desde la Canirac esta medida se ve con buenos ojos.

Aseguró que aprobar una ampliación a los horarios actuales significaría un mayor ingreso para el sector formal, donde se ven beneficiadas las familias de quienes trabajan como meseros en restaurantes, bares y antros; “son ganancias e impuestos que llegan directamente al ámbito formal”, dijo.

Aseveró que quizá para otras cámaras empresariales esta no sea la misma opinión, sin embargo, en lo que respecta a los restaurantes, ampliar el horario trae más beneficios que perjuicios; “al menos al interior de los restaurantes esto no cambia nada. No veo ningún riesgo social”, explicó.

Canaco en desacuerdo

Por su parte Jorge Ochoa Arámbula, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) afirmó que la postura del organismo que representa es de rechazo a esta iniciativa, ya que no se puede estar fomentando desde la iniciativa privada que aumente el consumo de alcohol.

“Quién no tenga acceso a comprar alcohol en un lugar establecido buscará la vía para adquirirlo fuera de horario, pero no por eso debemos fomentar políticas que vayan a contribuir a un mayor consumo. Económicamente sería más rentable, pero creemos que de momento no es necesario”.

