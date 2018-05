Apoyar a las madres es apoyar a las familias completas: Salum

Por: Juan Guillermo Ruvalcaba

El candidato por el IV distrito federal al congreso de la unión, Jorge Salum del Palacio, manifestó que una de sus propuestas más importantes es el apoyo para las madres de familia en situaciones vulnerables. El abanderado por la colación “Por México al Frente” manifestó que las madres de familia son la base para el desarrollo integral de la familia y en que en la mayoría de los casos son madres con doble o triple papel.

“Son numerosas las madres de familia que además de atender el hogar trabajan para aportar al sustento del hogar o hacen alguna actividad económica que les permita dar mejores condiciones de vida a sus hijos. Lamentablemente en muchos casos este doble o triple esfuerzo no alcanza y es ahí donde tenemos que trabajar, es a ellas a las que se les tiene que apoyar, porque no es que no puedan, es que las condiciones no son muy favorables”

Resaltó la situación de las mujeres con hijos discapacitados, por la cual desde hace años se ha trabajado para mejorar su situación. “Para mí no es un tema nuevo, desde antes lo hemos venido trabajando, porque el apoyo a estas madres se refleja en sus hijos. Una madre que da apoyo emocional y económico a sus hijos tiene como resultado personas con mejores oportunidades, con mejor estabilidad emocional, son innumerables los beneficios.”

Reconoció que existen condiciones especiales que hacen aun más valioso el papel que juegan las madres de familia, por lo cual ya se empezó a realizar un esquema de trabajo para llevar propuestas reales que les ayuden en su labor diaria.

“Tenemos un plan de trabajo para que las madres de familia solteras, con hijos discapacitados o de bajos recursos tengan el apoyo necesario para sacar a su familia adelante, eso es prioridad.”

Salum reconoció que existen oportunidades que se pueden aprovechar para beneficio de las madres solteras, pero es importante verificar que la ayuda llegue a quien más lo necesita.

“No es tan sólo generar programas, iniciativas o programas, se tiene que estar alerta de que se aprovechen con quien tiene una necesidad y que esas necesidades se cubran. Ese es mi compromiso, eso es lo que vamos hacer en el congreso de la unión.”

Es así como el candidato por el IV distrito federal al congreso de la unión, Jorge Salum del Palacio, reitero su compromiso con las madres duranguenses, las cuales son la base para el desarrollo integral de la familia.