Apoyaría JAT a municipios con gastos de fin de año

El gobierno estatal apoyará, en medida de su capacidad, a las presidencias municipales para que tengan recursos que les permitan hacer frente a los compromisos de fin de año, especialmente con sus trabajadores, señaló el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al manifestar que la mayoría de los ayuntamientos tienen problemas económicos que se acentúan al finalizar el ejercicio fiscal.

Agregó el mandatario estatal que el tema de los recursos presupuestales tiende a complicarse por las erogaciones que se hacen al cierre del año, especialmente en el caso de los municipios que además tienen que atender conflictos de carácter laboral que heredaron de administraciones anteriores, como es el caso de Lerdo y Pueblo Nuevo, entre otros con esta problemática.

Puntualizó que todos los municipios tienen la necesidad de obtener más recursos presupuestales, al igual que sucede con los gobiernos estatales que actualmente buscan el respaldo de la Federación para poder hacer frente a compromisos que se tienen pendientes; al mismo tiempo, el gobernador Aispuro envió un mensaje a los municipios, al asegurarles que no los dejará solos con esta situación, pues los apoyará como lo ha hecho en años anteriores.

De manera especial, se dará apoyo a municipios como el de Lerdo, que trae una circunstancia diferente a los demás, debido a laudos que está obligado a pagar, producto de demandas que presentaron los trabajadores desde hace años, pues manifestó que “al no haberse atendido oportunamente, esto ya se tradujo en un gran compromiso para la administración”, pues manifestó que Pueblo Nuevo enfrenta una situación similar, también debido a conflictos de carácter laboral y por deudas de otra índole que tienen los ayuntamientos.

Ante tal circunstancia, el gobernador dijo que en medida de las posibilidades que se tienen se dará apoyo a estos municipios, “no los vamos a dejar solos”, puntualizó de manera textual, al manifestar que se les apoyará no solo para que cierren el año, sino también con la obra pública que realiza el gobierno estatal, pues recordó que no hay una sola que se haga, que no sea en plena coordinación con los ayuntamientos.

Finalmente, al ser cuestionado sobre un posible aumento de impuestos para el año entrante, o la creación de otros nuevos, el gobernador negó de manera tajante tal posibilidad, pues afirmó que no está contemplado ningún incremento a tasas sobre impuestos que ya existen, y tampoco se crearán otros nuevos.