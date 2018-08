Apoyos que cambian vidas

“El préstamo para Jefas de Familia me ha ayudado a emprender mi negocio de conservas, con este apoyo puede comprar la materia prima además trabajar desde mi casa para estar al pendiente de mi hija y no descuidarla” contó la señora Blanca Celina Díaz Valenzuela quien es beneficiaria de este programa.

El primer préstamo del cual no pagué ni un peso de interés, me sirvió para tener más mercancía y poderla ofrecer a mis conocidos, además de que la envió fuera y unos familiares me ayudan a distribuirla, este programa cambió mi vida económicamente ya pude contratar quien me ayude con la elaboración de los diferentes productos que manejo platicó Blanca.

El préstamo para Jefas de Familia, ha apoyado a Blanca a distribuir una serie de ricos productos que ella elabora en la comodidad de su casa y además atiende a su hija, después de su divorcio se quedó sin recurso pero utilizó las recetas y consejos que su madre le dejó para poner en marcha un negocio propio con el préstamo que solicitó en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe).

Comentó que el primer crédito fue de 16 mil pesos, con pagos mensuales y al terminó se le reembolsa, hasta la fecha está realizando los trámites para un segundo préstamo y así hacer crecer su negocio.

También la señora Angélica Barraza es beneficiaria de dicho programa, ella inició con una papelería en un local que tiene en su casa, ya que se hace cargo de su hija y de su mamá que tiene una discapacidad.

“El no pagar interés en los préstamos que nos ofrece la Sedesoe, es un apoyo porque con lo que va saliendo de ganancia se cubre el pago, queda algo más para surtir y demás gastos que salen en la casa; la papelería es un negocio muy noble pues además de eso puedo meter otros productos para generar más ingresos”, comentó Angélica.

Las jefas de familia se mostraron contentas y agradecidas por las facilidades que el Gobierno del Estado tiene para ellas, ahora ya pueden trabajar desde su casa sin descuidar a sus hijos, tener un ingreso para mantenerlos y que sus negocios crezcan y el esfuerzo que hacen de frutos.

Los créditos van desde 10 mil a 30 mil pesos por familia, el trámite se realiza de manera individual en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado para evitar que sea usado este programa por alguna organización, liderazgos o partidos políticos; se verifica que el proyecto planteado sea real y que se trate de un hogar en condición de vulnerabilidad.

Se da un seguimiento a cada proyecto, tienen hasta seis meses para pagar y una vez saldado se les vuelve a prestar ese monto o más, es decir, se trata de un crédito revolvente, una y otra vez.

Una de las mayores preocupaciones que tiene el Gobierno, es brindar oportunidades, atender y fortalecer a las mujeres, especialmente a las que son jefas de familia y tienen a su cargo casa, hijos y muchas responsabilidades que cumplir, por eso ofrecen este programa en apoyo a las madres con un crédito para poner un negocio aportando el 100 por ciento de recurso estatal.

En Durango alrededor del 30% de las familias son encabezadas por una mujer, por eso es prioritario para este gobierno atender su situación en todo el estado incluyendo comunidades alejadas.

El estar en este tipo de situaciones hace que se genere mucho estrés en las mujeres, no tener un sustento para sus hijos y enfrentarse solas a los compromisos que se tienen en una familia, por eso la Secretaría de Desarrollo Social ha creado programas para las madres vulnerables como apoyo.

Estos programas ofrecen créditos sin intereses para que las jefas de familia puedan poner un negocio propio y al terminar de pagar puedan acceder a otro préstamo, con esto fortalecer la economía familiar y ayuda a las mujeres que son la cabeza de familia.

Es decir, con el fin de que el negocio lo inicien en su casa para que puedan atender sus tareas domésticas, cuidar de sus hijos, trabajar y tener ingresos, también se promueve que la propia mujer se siga preparando para su negocio o continúe con sus estudios.

En 2017, se pudieron apoyar a 404 jefas de familia de varios municipios, entregando en promedio 16 mil 800 pesos por cada proyecto.

Para este 2018, se tiene una inversión de 7 millones de pesos, y se espera beneficiar a 400 mujeres jefas de familia que puedan impulsar un proyecto productivo.

Para mayores informes sobre este programa, pueden acudir a las oficinas de la Sedesoe y se les brinda la atención necesaria para comenzar a tramitar el crédito.