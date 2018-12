Apple recurre la prohibición de vender ciertos modelos del iPhone en China

San Francisco (EE.UU.), 10 dic (EFE).- Apple presentó hoy una petición de “reconsideración” ante el tribunal chino que le ha ordenado no vender algunos de sus modelos de teléfono iPhone en el país a causa de la disputa legal que mantiene con Qualcomm por infracción de patentes, según publicó el canal económico CNBC.

La petición de reconsideración es el primer paso del proceso de apelación ante la Justicia china, que la empresa californiana espera que culmine con el levantamiento de la prohibición de vender iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X en el gigante asiático.

Este mismo lunes el fabricante de microchips estadounidense Qualcomm reveló que la corte popular intermedia de Fuzhou (China) aceptó dos solicitudes preliminares contra cuatro subsidiarias chinas de Apple y les ordenó que dejen de vender estos productos con carácter “inmediato”.

De acuerdo con Qualcomm, las patentes que Apple está usando sin permiso permiten ajustar y cambiar el tamaño y apariencia de las fotografías, así como manejar aplicaciones utilizando la pantalla táctil mientras se ven, utilizan o descartan otras en el teléfono.

“Apple continúa beneficiándose de nuestra propiedad intelectual mientras rechaza compensarnos. Estas órdenes del tribunal son una confirmación más de la fuerza que tiene el amplio portafolio de patentes de Qualcomm”, dijo en un comunicado el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Don Rosenberg. EFE