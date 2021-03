“Aprende en Casa” con deserción de 15%

*Algunos menores participan activamente, otros ni señales dan

Rubén Calderón Luján, secretario de Educación en el estado, aseguró que, de acuerdo a estudios realizados por la propia Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED) la deserción escolar en la entidad por el programa “Aprende en Casa” alcanza ya un 15 por ciento.

Indicó que los estudios que se han hecho analizan el comportamiento de la comunidad escolar en sus diversos niveles a través del programa “Aprende en Casa”, y la clasifican en existentes, intermitentes e inexistentes, de acuerdo a su grado de participación en las actividades programadas.

En ese sentido indicó que en calidad de “existentes”, es decir, aquellos alumnos que participan activamente en las clases que se ofertan a través de televisión e internet y envían periódicamente sus tareas a sus maestros, equivale a un 60 por ciento en el nivel básico, desde preescolar hasta secundaria.

Por otro lado, los “intermitentes”, que son aquellos alumnos que participan en ciertas actividades, pero por igual registran ausencias y faltas durante la semana, llegan al 25 por ciento del alumnado.

Finalmente, los “inexistentes”, estudiantes que no cuentan con una carpeta de seguimiento ya que no han mandado sus tareas a sus maestros, sus padres no participan en los chats ni se sabe si están asistiendo a las actividades virtuales, alcanzan actualmente un 15 por ciento.

En ese sentido Calderón Luján consideró fundamental hacer un nuevo estudio, esta vez utilizando investigadores del Centro de Investigación y Docencia (CIDE) para conocer a detalles la realidad de los programas que se están aplicando por parte del Gobierno Federal, entre ellos “Aprende en Casa”.

Enfatizó que la necesidad de conocer a detalle qué pasa con aquellos niños que no están activos en su formación educativa dará posibilidades para trabajar en conjunto para solucionar el problema; “sabemos que a muchos niños sus padres los mandan a trabajar. Este es solo uno de muchos conflictos que hay que analizar”.

