Aprovechan políticos desabasto para campañas: Franco Mariscal

El titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD) César Franco Mariscal, mencionó que, en estas campañas políticas, se ha visto muy inmiscuido el tema del desabasto de medicamento en las instituciones de salud, razón por la que asegura que algunos de los políticos locales se aprovechan de esta situación para hacer promesas a los ciudadanos, las cuales asegura no pueden cumplir, ya que el desabasto de medicamento es una problemática a nivel nacional, que abarca cuestiones de recurso y capital, que este solo lo otorga el Gobierno de la República.

“Es verdad que existe el desabasto del medicamento en muchas de las instituciones, pero es realmente sorprendente cómo los políticos que están en campañas se aprovechan de esta situación para comenzar a hacer promesas que realmente no pueden cumplir, y no porque sean mentirosos, sino porque estos recursos no han sido otorgados a nivel nacional”, comentó. De la misma manera apuntó que no justo que se les engañe a los ciudadanos culpando al gobierno estatal por esta problemática, solo por la obtención de votos, lo cual tachó como una técnica un tanto populista y fuera de lugar, así como deshonesta.

Ante el desgaste que se refleja en algunas de las instituciones de salud, mencionó que también se ha solicitado el recurso para darles el mantenimiento que les hace falta, señalo que no es mucho en ese aspecto, pero que el tema de las elecciones ha atrasado esta iniciativa, debido a la veda electoral, la cual es muy conocida por todos, ya que los distintos apoyos sociales y recursos no se bajan hasta que hayan pasado las elecciones. Esperan que con la finalización de estas lleguen los recursos y el abasto en los medicamentos.

“Todos saben que por las elecciones es prácticamente imposible que se bajen los recursos para seguir con las obras y más si son recursos que abarcan millones de pesos. Los hospitales que tenemos son de calidad, son hospitales europeos pero con presupuesto de Haití, nosotros requerimos un presupuesto anual de 700 millones pesos, cosa que no se nos otorga y esto impide se cuente con el impacto suficiente ya que el gobierno de la republica los destina sin los recursos necesarios para que operen de manera óptima”, finalizó.