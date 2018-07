Arana pretende “hacer un gran trabajo” este año para ir a selección de Brasil

Sevilla (España), 10 jul (EFE).- El lateral brasileño del Sevilla Guilherme Arana aseguró que ha llegado en buena forma a la pretemporada, al contrario que cuando el pasado enero se incorporó a la plantilla del equipo español, y dijo que su reto para este año es “hacer un gran trabajo” con su club para ser convocado por la selección de Brasil.

Arana, que está concentrado con su equipo en Benidorm (Alicante), afirmó este martes a los medios del club que sabía que tenía “que llegar muy bien” a la preparación de la nueva campaña, porque admitió que la pasada “estaba muy por encima de peso” tras tener vacaciones en diciembre, una vez que fichó por el Sevilla después de ganar la liga brasileña con el Corinthians.

El lateral izquierdo, de 21 años y que por ello sólo ha jugado tres partidos como sevillista, agradeció que su nuevo técnico, Pablo Machín, haya alabado el buen estado de forma con el que ha regresado este verano y su “muy buena” predisposición, y reconoció que los dirigentes del Sevilla trataron con él este extremo.

“Las declaraciones del ‘míster’ me dan confianza y espero poder corresponder dentro de la cancha”, subrayó el brasileño, que precisó que el presidente, José Castro, y el director de fútbol, Joaquín Caparrós, hablaron con él “para que mejorase” su “forma física” y que en vacaciones trabajó “mucho” para conseguirlo.

Señaló que su deseo es jugar, aunque sabe que en la plantilla “hay mucha exigencia”, y subrayó que ya ha vivido la experiencia de estar en las categorías inferiores del equipo nacional brasileño y ahora su “objetivo es hacer un buen trabajo con esta camiseta, que es muy grande, y después ir a la selección” absoluta.

“Estoy trabajando para ello y los compañeros me están ayudando bastante dentro de la cancha. Espero disfrutar de esta camiseta, disfrutar en Nervión, porque todavía no tuve la oportunidad de jugar dentro de nuestro estadio. Me siento ansioso y muy contento”, recalcó el internacional sub-20 con Brasil.

Sobre el nuevo técnico, Arana manifestó que Machín es “un buen entrenador, habla mucho” con los jugadores y les “trasmite confianza”, además de que “trabaja muy fuerte”, y en lo personal pidió a la afición que esté “tranquila”, ya que está “trabajando muy fuerte” y, cuando entre al campo, dará “lo máximo y mucha alegría”.

“Tengo la certeza de que esta temporada el Sevilla dará muchas alegrías a la afición”, aseveró el jugador nacido en Sao Paulo, que dijo sobre la competencia en el lateral zurdo que respeta y habla “mucho” con Sergio Escudero y “es una disputa saludable”, y que quiere ganarse su “espacio, pero dentro del campo”. EFE