Archivan denuncia de violencia doméstica contra colombiano Borré en Argentina

Buenos Aires, 18 sep (EFE).- La Justicia argentina archivó una denuncia de violencia doméstica contra el colombiano Rafael Santos Borré, delantero de River Plate, porque la denunciante “se negó a declarar” en reiteradas oportunidades, según un comunicado difundido este martes.



“La Fiscalía N° 1 Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de la fiscal Verónica Andrade, informa que se realizó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra Rafael Santos Borré el 08/04/2018 a fin de investigar la posible comisión de un hecho de amenaza simple vía telefónica”, informó la Fiscalía en un comunicado difundido por los medios locales.



La Fiscalía sostiene en el escrito que “intentó trabar comunicación con la denunciante sin resultado”.



“Ante la falta de respuesta de la denunciante, el 13/04/2018 el equipo fiscal se comunicó con el hermano de la víctima y se le dijo que ella debía presentarse en la Fiscalía para avanzar con la denuncia”, añade el texto.



Ante la “negativa de la denunciante”, Andrade solicitó que efectivos policiales se acercaran a su domicilio, primero no la encontraron y luego, el 27 de abril, le solicitaron que se acercara a la Fiscalía en las próximas 72 horas, algo que no hizo.



Ese mismo accionar se repitió una vez más.



“Ante las reiteradas negativas de la denunciante de presentarse en la Fiscalía se resolvió archivar la denuncia porque no se pudo avanzar en la investigación, ya que nunca pudieron obtener pruebas de los hechos denunciados ni circunstancias que permitieran orientar la investigación”, concluye el comunicado.



El colombiano de 23 años es una pieza clave del equipo de River Plate y es probable que sea titular este miércoles por la noche en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Independiente. EFE