Arde casa en la Miguel de la Madrid; héroe resulta con quemaduras al sacar a su esposa de entre las llamas

Un tanque de gas fue el causó el siniestro

Uno de esos grandes héroes anónimos afloró durante un incendio en una casa de la colonia Miguel de la Madrid, donde un hombre prefirió arriesgar su vida por salvar a una o dos pequeñas de morir, además de su esposa.

El fuego levantó en una humilde vivienda de la referida colonia, debido a la caída y encendido de un tanque de gas. La lumbre empezó a correr hacia todas partes, y pronto comenzó a arder todo.

Los adultos empezaron a salir para evitar ser pasto de las llamas, pero había una o dos pequeñas en el interior que no podían salir por su propio pie.

Estaba cerca José Esteban Graciano Huerta, de 30 años de edad que, sin pensarla mucho, puesto que la lumbre no permitía analizar nada, se metió y logró sacar, de menos a Ana Karen Hidalgo, su esposa, no obstante que se asegura que en el interior había además otros pequeños, aunque no se confirmó esa especie.

No obstante, para liberar a Ana Karen José Esteban se metió a la casa en llamas y luego de varios minutos logró sacarla, pero… en el intento sufrió diversas quemaduras en el cuerpo, según bomberos de Protección Civil del Municipio que arribaron al lugar a controlar el fuego.

Las lesiones sufridas por Graciano Huerta, sin embargo, no exponen su vida, toda vez que fue atendido en el lugar por socorristas de la Cruz Roja, en tanto que Ana Karen (de edad indeterminada) fue rescatada, al parecer sin lesiones.

En este momento tanto ambulantes de la benemerita instiución como socorristas de la Cruz Roja estarían valorando a la mujer para descartar algún daño interno, aun cuando el más perjudicado fue José Esteban, que no midió consecuencias con tal de rescatarla, lo que finalmente consiguió ante la algarabía de los vecinos, que le aplaudieron durante varios minutos.