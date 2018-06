Argelia convoca al embajador de la UE por una declaraciones sobre Buteflika

Argel, 3 jun (EFE).- El Gobierno argelino convocó hoy al embajador de la Unión Europea (UE) en Argel, John O’Rourk, para protestar por la difusión en la sede del Parlamento Europeo de un vídeo sobre el presidente del país, Abdelaziz Buteflika, que calificó de “hostil”.

En un comunicado, el ministerio argelino de Asuntos Exteriores explicó que el representante europeo fue recibido por su secretario general, Nureddín Ayadi, quien le explicó que en opinión de las autoridades argelinas la grabación “atenta contra los símbolos del Estado argelino”.

En la cinta, que circula también desde el jueves en las redes sociales, Leyla Haddad, antiguo corresponsal de la televisión estatal, aseguraba que el mandatario argelino, enfermo desde que sufrió un accidente cardiovascular en 2013, está en manos de los “barones del régimen al que pertenece su propio hermano”.

“Usted es ahora, señor Buteflika, un objeto”, afirmó Haddad en un discurso leído en Estrasburgo, en el que instó asimismo al presidente argelino a dejar de aparecer en piezas grabadas de televisión para preservar su dignidad.

“A día de hoy, usted es solo un pedazo de carne inmóvil expuesto al mundo a pesar del desprecio de toda una nación (..) su función le concede enormes derechos, incluso el de indultar a criminales y ladrones, pídadles que le indulten a su vez”, agregó.

Según el Gobierno argelino, Ayadi transmitió al diplomático europeo la “indignación y reprobación” por las palabras de la periodista, de nacionalidad belga y origen argelino, y porque estas se produjeran dentro de las instalaciones oficiales del Parlamento Europeo.

Se trató, en su opinión, de un uso abusivo de los símbolos de la Unión Europea “que perjudica gravemente el honor y la dignidad de las instituciones de la República Argelina”, agregó.

Las dudas sobre el verdadero estado de salud de Buteflika y el misterio sobre quien gobierna en realidad Argelia monopolizan el debate público desde que el mandatario sufrió el referido derrame cerebral.

Desde entonces no se ha dirigido a la nación, apenas se le ha escuchado hablar y no aparece en público. Solo es visible en escenas de televisión grabadas por la prensa oficial, en las que aparece en una silla de ruedas empujada por su hermano Said.

La última vez que la prensa internacional fue invitada a un acto en el que participó el mandatario fue hace un año, con motivo de las elecciones municipales celebradas en el país con un alto índice de abstención.

La incertidumbre creció el pasado año después de que el jefe de Estado argelino cancelara una visita oficial a Argel de la canciller alemana, Angela Merkel, cuando estaba a punto de partir desde Berlín.

Uno de los últimos jefes de Gobierno a los que recibió fue el pasado abril al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy. EFE