Argentina celebra el Día del Tango recordando su origen mestizo y negro

Buenos Aires, 11 dic (EFE).- Argentina celebró hoy su Día Nacional del Tango con una agenda de actividades promovida por organismos públicos y entidades culturales, y el recuerdo del origen mestizo y negro de su baile más internacional.

El día conmemora la fecha de nacimiento en 1890 de Carlos Gardel, el artista más afamado del género que destacó por inaugurar con su voz el tango canción, y en 1899 de Julio De Caro, violinista, compositor y director, considerado referente del movimiento evolucionista del tango.

Sin embargo, este año el Ministerio de Educación y Cultura quiso sacar a la luz sus raíces en la cultura afrodescendiente de Argentina, y es que la palabra tango aparece desde el siglo XVIII siempre vinculada a prácticas musicales y de danzas de negros.

En una nota publicada en su página web, el ministerio mostró los hallazgos de Pablo Cirio, antropólogo del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, quien estudió el género “desde una perspectiva multiétnica y pluricultural”.

Según Cirio, los inmigrantes europeos enriquecieron e hicieron evolucionar el tango a lo que hoy se conoce, pero en su origen fue negro y vinculado a la milonga urbana, el candombe y otros géneros africanos de Buenos Aires.

“Cuando escuchas el candombe porteño, y analizas su cadencia, la estructura armónica que la sustenta, empiezas a oír estructuras parecidas a las de un tango antiguo. Pero sucede que la escucha es cultural y hemos sido educados para no ver ni escuchar a los negros. Cuando escuchas el tango y la milonga con un oído abierto a la diversidad, lo empiezas a oír negro”, afirma el investigador.

Cirio ha identificado a 40 compositores afroargentinos, con cerca de un millar de melodías, entre publicadas e inéditas, del siglo XIX y principios del XX, y asegura que , si bien en su mayoría son desconocidos, algunos se convirtieron en “mojones ineludibles de la evolución del género”.

Entre los más destacados se encuentran dos de los guitarristas y compositores de Carlos Gardel, de la mano de quien se dio el apogeo del tango en las décadas de 1920 y 1930.

Antes de aquello, “los negros reelaboraron sus músicas junto con los inmigrantes que empezaban a llegar y con el mundo hispánico, con los que convivían hace siglos. Y así fue surgiendo el tango de una manera muy lenta”, detalla Cirio.

“Que sean afro no implica que toda su producción lo sea, pero si no conocemos la música afroargentina no podemos juzgar qué partes de esas músicas tienen rasgos de negritud”, opina el antropólogo. EFE