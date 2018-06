Argentina cerrará “en las próximas horas” el acuerdo financiero con el FMI

Buenos Aires, 7 jun (EFE).- El Gobierno argentino “está muy cerca” de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el que obtendrá una millonaria línea de apoyo financiero, y al respecto habrá novedades “en las próximas horas”, informó hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

“Va a haber novedades en las próximas horas. Hasta tanto no ocurra no puedo dar más detalles. No puedo decir si es hoy, pero estamos muy cerca”, dijo el titular económico en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires, tras mantener una reunión con miembros de la principal central sindical.

Ya esta mañana, Gerry Rice, portavoz del FMI, señaló en Washington que espera que su Directorio Ejecutivo se reúna “pronto” para analizar el programa de apoyo financiero a Argentina dado los “muchos progresos” registrados, aunque advirtió de que “el acuerdo no se cierra hasta que no se completa”.

A la pregunta de qué falta para firmar acuerdo, Dujovne volvió a insistir en ser cautelosos.

“Estamos muy cerca, trabajando en los últimos detalles y esperamos poder resolver en las próximas horas. No se puede anticipar el monto”, reiteró.

Las conversaciones entre el Gobierno argentino y el FMI comenzaron el pasado 8 de mayo, en medio de la brusca caída del peso frente al dólar, que obligó al país a, entre otras medidas para inyectar confianza en los mercados, bajar la meta de su déficit fiscal del 3,2 % al 2,7 % en 2018 y elevar la tasa de interés del Banco Central al 40 %.

Según se conoció semanas atrás, el acuerdo financiero que se negocia -que Argentina ve indispensable para poder llevar adelante su programa gradual de reformas para achicar el déficit- es del tipo”stand-by” de “acceso excepcional”.

Si bien ninguna fuente oficial ha confirmado el volumen total del plan de asistencia, analistas lo han situado por encima de los 30.000 millones de dólares, aunque se prevé que sea mayor y vaya acompañado de financiación adicional de otras instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). EFE