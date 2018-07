Argentina viaja a Copa Panamericana con ilusión y el Mundial en el horizonte

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 6 jul (EFE).- Las jugadoras del seleccionado argentino de voleibol partieron este viernes rumbo a República Dominicana para jugar la Copa Panamericana ilusionadas con conseguir la clasificación para los Juegos Panamericanos, pero también con parte de la atención puesta en el Mundial, según explicaron a Efe.

“Tenemos sensaciones buenas, sabemos que la Copa es un torneo muy importante porque clasifica para los Panamericanos del año que viene. Hay solamente cinco plazas, así que vamos a pelear partido a partido para ver si podemos pasar de ronda y lograr la clasificación. Además, este año está el Mundial”, aseguró la capitana, Yamila Nizetich.

La Copa Panamericana se disputará del 8 al 17 de julio en Santo Domingo, capital de República Dominicana.

Argentina integra el Grupo C con Brasil, México y Colombia.

Canadá, Perú, Costa Rica y República Dominicana conforman el Grupo A, mientras que Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Cuba y Puerto Rico se encuentran en el B.

“Todos son rivales difíciles, no solo Brasil. Colombia viene de jugar la final del repechaje (repesca) del Nations League (Liga de Naciones) y también es un equipo que viene creciendo en estos últimos años. No hay que desmerecer tampoco a México que es un equipo que viene subiendo. Nosotras pensamos en todo el grupo, no solo en Brasil, a esta altura son todos importantes”, añadió.

Para Nizetich, la clave para hacer un buen torneo es “jugar de igual a igual” con todas las rivales e “ir partido a partido”. “El primero es Colombia, por eso por ahora pensamos en Colombia”, explicó.

Julieta Lazcano coincidió con la capitana, aseguró que “el equipo está bien” y reveló que tiene “buenas sensaciones” de cara a la Copa Panamericana.

“Los objetivos se plantean año tras año, el de este es llegar bien al Mundial, pero el primer objetivo es llegar a los Juegos Panamericanos del año que viene que es a raíz de esta Copa. Por eso vamos a dar todo ahora”, afirmó.

“Sabemos que la Copa es un torneo duro, estamos acostumbradas a jugar contra equipos difíciles, venimos de jugar la Nations League, vamos a jugar lo mejor que podamos contra Brasil y contra cualquier rival que nos toque”, aseveró.

En la Liga de Naciones, torneo inaugurado este año por la Federación Internacional de Voleibol, las argentinas sufrieron un duro golpe.

Las Panteras solo pudieron ganar un partido, ante Corea del Sur, y finalizaron en la última posición.

Sin embargo, tienen confianza en sí mismas para la Copa Panamericana.

“Yo creo que nos vamos a clasificar para los Juegos Panamericanos. Nos tengo fe”, afirmó Lucía Fresco.

“A Brasil le tenemos respeto pero vamos a dar lo mejor. Pero, para serte sincera, nos enfocamos un poquito más en rivales más accesibles”, reveló.

Las jugadoras argentinas elegidas por el entrenador Guillermo Orduna para ir en busca de la clasificación para los Juegos Panamericanos son Valentina Galiano, Clarisa Sagardía, Lucía Fresco, Anahí Tosi, Julieta Lazcano, Brenda Graff, Florencia Busquets, Victoria Michel Tosi, Yamila Nizetich, Elina Rodríguez, Antonela Fortuna, Agostina Soria, Tatiana Rizzo y Virginia Granado.

Tras este torneo, Las Panteras se concentrarán de lleno en el Mundial de Japón, que se jugará del 29 de septiembre al 20 de octubre. EFE