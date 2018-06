Argentino Miguel Ángel Sola, mejor actor en festival de cine de Seattle

Portland (EE.UU.), 10 jun (EFE).- El argentino Miguel Ángel Solá se llevó hoy el galardón a mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Seattle (SIFF), que ha coronado como mejor película a la estadounidense “Eighth Grade”, de Bo Burnham.

La organización del festival, que tras 25 días llegó hoy a su término, dio a conocer la lista de ganadores de los premios Golden Space Needle, otorgados por la audiencia, que ha reconocido el trabajo de Solá en “El último traje” (2017), dirigida por Pablo Solarz y una coproducción entre España, Argentina, Polonia, Francia y Alemania.

El premio Golden Space Needle a mejor película ha ido a “Eighth Grade” (2018), cuya actriz protagonista, la adolescente Elsie Fisher, se ha llevado el premio a mejor actriz, mientras que el joven danés Gustav Möller, se hizo merecedor al galardón a mejor director gracias a su ópera prima “Den skyldige” (“The Guilty”) (2018).

Como mejor documental, el premio recayó en “Won’t You Be My Neighbor?” (2018), de Morgan Neville.

Por su parte, el jurado de la Competición Oficial de este festival otorgó el Gran Premio a la película “The Reports on Sarah and Seleem”, del palestino Muayad Alayan, mientras que el de la Competición iberoamericana reconoció a “Ferrugem” (“Rust), de la brasileña Aly Muritiba, como mejor película.

Definido por los organizadores como “el festival de cine más grande y más concurrido en Estados Unidos”, el SIFF comenzó el pasado 17 de mayo y desde entonces proyectó más de 400 películas de unos 90 países en una programación que incluyó el estreno mundial de seis largometrajes. EFE