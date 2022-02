Arqueros tendrán selectivo estatal

Podrán participar todos los arqueros de arco recurvo y arco compuesto en la rama femenil y varonil

Todo se encuentra listo para que se lleve a cabo el Selectivo Estatal de tiro con arco,

donde se está invitando a participar a todos los interesados en esta gran actividad

deportiva.

Está competencia se habrá de llevar a cabo el sábado 9 de abril a las 9 horas en las

instalaciones del Polideportivo Mario Vázquez Raña de esta ciudad de Durango.

Es por ello que el Instituto Estatal del Deporte invita a todos los arqueros afiliados e

interesados a que participen en el proceso selectivo clasificatorio Estatal para participar

en Nacionales CONADE 2022, evento que otorga el aval para participar en la etapa

nacional.

Podrán participar todos los arqueros de arco recurvo y arco compuesto en la rama femenil

y varonil que cumplan previamente con una evaluación de control de puntuación con

marca mínima establecida en anexo técnico de tiro con arco de Nacionales Conade 2022

Las categorías en las que podrán participar son: sub 14, 12 y 13 años 2010 2009, sub 16,

14 y 15 años 2008- 2007, sub 18, 16 y 17 años, 2006- 2005, sub 21, 18 y 20 años, 2004-

2002 y sub 24, 21 y 23 años, 2001 – 1999 en las ramas varonil y femenil

Las inscripciones están abiertas a partir de la publicación de la convocatoria

correspondiente y se cierran el próximo viernes 25 de marzo del 2022.

Para realizar su inscripción deberán enviar una fotografía digital de tamaño infantil jpg,

acta de nacimiento en PDF, CURP en PDF, credencial con fotografía (escuela pasaporte

INE) en pdf. Al correo electrónico: eduardosotoserrano@hotmail.com

La etapa clasificatoria para el nacional consistirá en una ronda clasificatoria de 70m, 60m,

50m y 40m, según corresponda a su categoría, corroborar el anexo técnico de tiro con

arco de Nacionales Conade 2022.

Los deportistas durante todo el proceso de clasificación y etapa final nacional solo podrán

participar en la categoría que le corresponde de acuerdo con su edad y año de nacimiento

por lo que no se permite subir o bajar de categoría ni la participación de deportistas

menores a las edades convocadas.

