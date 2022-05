Arranca Dual Meet entre Durango y Jalisco

Entrenadores aprovechan para analizar desenvolvimiento táctico de sus equipos

De buena forma dio inicio el evento deportivo que celebran los selectivos de hockey sobre pasto de Durango y Jalisco, mismo que se lleva a cabo, en su primera jornada en la cancha Mendivil de la Ciudad Deportiva, continuando el sábado y finalizando el domingo 15 de mayo.

En este importante evento de fogueo para ambos estados que estarán participando en los Juegos Nacionales CONADE 2022, próximos a celebrarse en Mexicali, Baja California del 1 al 14 de junio, podrán analizar los entrenadores en desenvolvimiento táctico de sus equipos, además de observar en lo personal a sus jugadoras y jugadores.

Con este tipo de preparación además los timoneles irán tomando nota de sus cuadros titulares, así como el acomodo de los equipos y las variantes que pueden practicar, por lo que los resultados en estos juegos no son tan relevantes, sino el provecho que le puedan sacar a cada jugador o jugadora en los partidos oficiales en los que participarán en el nacional de los JNC 2022.

Otro aspecto a resaltar es el que con este fogueo, pueden detectar entre sus seleccionados, si alguno o alguna deportista le falta trabajo de acondicionamiento físico o tratamiento o prevención de lesiones esto con el propósito de que en la etapa nacional todos lleguen en óptimas condiciones físicas, técnicas, y motivacionales.

En esta primera jornada los equipos que tienen participación son los de las categorías sub 15, varonil y femenil, sub 18 varonil y sub 21 varonil y femenil. en algunos resultados de este día fueron en el juego inaugural Jalisco sub 15 varonil se impone a Durango 3-1, en el segundo encuentro, sub 15 femenil terminó con empate a un tanto, en práctica de shootout una serie fue para Durango y otra para Jalisco. En la categoría sub 21 varonil Jalisco se llevó el triunfo, así como en la rama femenil.

Todo está listo para que este sábado continúen las actividades de este Dual Meet Durango-Jalisco, en donde de entrada se han visto emotivos juegos, donde los participantes ponen “alma vida y corazón”.

