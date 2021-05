Arranca la magna obra del ferrocarril a Mazatlán

*Grupo Caxxor firmará convenio para comenzar a trabajar en el CLID

Por: Martha Medina

Firma el Gobierno Estatal un convenio con directivos del grupo Caxxor con el fin de generar incentivos para la construcción del ferrocarril Durango-Mazatlán, así como la modernización del puerto, informó el gobernador José Aispuro Torres, quien manifestó que se trata de obras que permitirán a la entidad quedar debidamente integrada, con una muy buena conectividad en el ámbito nacional e internacional.

El mandatario explicó que los incentivos que se acordaron con la empresa consisten básicamente en darles en comodato algunas hectáreas en el Centro Logístico e Industrial de Durango, en aras de que se pueda construir el proyecto del tren y del puerto de Mazatlán, pues manifestó que el apoyo con esta tierra está sujeto a que se lleve a cabo todo este proceso.

Sobre este proyecto dijo que “será la oportunidad de que Durango ahora sí quede debidamente integrado con una muy buena conectividad no solo en el ámbito nacional sino en el internacional, será la conectividad con todo el Continente Asiático y, desde luego, fortalecer lo que conocemos como el Corredor Económico del Norte, donde tarde que temprano la entidad, no solo La Laguna, sino la capital, tendrán más inversiones que se traducirán en empleos”, para luego manifestar que el estado se mantiene como uno de los que mejor desempeño ha tenido en la parte del desarrollo económico.

Apuntó que continúa la recuperación de empleos, mientras en otras partes del país todavía no lo han podido hacer, pero afortunadamente Durango va por buen camino, aunque aclaró que eso no significa que no hay retos, ya que estos se tienen, para dar a conocer que se reunió en días pasados con un grupo de empresarios, con el compromiso de conocer sus necesidades para poder sumar cada día más esfuerzos, qué le toca hacer al gobierno para que no solo se mantengan las inversiones, sino que se generen otras nuevas y se traduzcan en más empleos.