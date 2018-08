Arrestan a hombre que mató y se amparó en polémica ley de defensa de Florida

Miami, 13 ago (EFE).- Las autoridades detuvieron hoy, con cargos de homicidio involuntario, a Michael Drejka, quien en julio pasado mató de un disparo a un hombre en un estacionamiento de Clearwater (Florida) y se acogió a una polémica ley de defensa de ámbito estatal.

De acuerdo a la Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas, Drejka fue ingresado hoy en una cárcel del condado y se le impuso una fianza de 100.000 dólares.

El fiscal del citado condado, Bernie McCabe, señaló que su oficina se movió de manera expeditiva para revisar el caso, tras lo cual decidieron presentar una acusación que están confiados pueden ganar, según recoge el diario local Tampa Bay Times.

El alguacil de este condado, Bob Gualtieri, quien una vez ocurrido el hecho se negó a detener a Drejka debido a la ley estatal “Stand Your Ground” (literalmente “Quédate donde estás”), señaló hoy que respalda la decisión de McCabe.

La polémica ley permite a una persona que considere que está en riesgo de morir o sufrir daño físico grave el uso de “fuerza mortal” permaneciendo en donde está, es decir, sin necesidad de tratar de huir del peligro.

El pasado 19 de julio Drejka, un hombre blanco, disparó contra el afroamericano Markeis McGlockton, de 28, tras una discusión en un estacionamiento de Clearwater (costa oeste de Florida), un hecho que motivó protestas en esta ciudad y el pedido de que se elimine la norma.

Gualtieri no detuvo al atacante debido a que, dijo en ese entonces, no estaba claro si es que en ese caso aplicaba o no la ley, y traspasó el expediente a la fiscalía del condado para una evaluación final, la cual hoy decidió presentar cargos de homicidio involuntario y arrestar a Drejka.

“Esto es exactamente lo que mi familia y yo queríamos, que fue poner a este hombre tras las rejas”, señaló el padre de McGlockton, Michael McGlockton, una vez conocida la detención del autor del disparo, en declaraciones recogidas por el diario.

Drejka, de 48 años, ya había sido denunciado en otras tres ocasiones de agresión al manejar y de amenazar con su arma, una de ellas cerca del mismo estacionamiento donde murió McGlockton.

De acuerdo al parte de la Fiscalía, el día de los hechos al ver a Drejka discutiendo con su novia, que había estacionado su vehículo en un sitio para conductores discapacitados, McGlockton, que estaba dentro de una tienda con su hijo de cinco años, se acercó y lo empujó, y éste le disparó de inmediato en el pecho desde el suelo.

Posteriormente, le dijo a los agentes que temió por su vida y por eso decidió usar su arma de fuego. Fue puesto en libertad, y ello disparó las protestas.

A raíz de este hecho, un grupo de congresistas demócratas de Florida buscaron forzar una sesión especial para cambiar o abolir la polémica ley “Stand Your Ground”, apoyada por la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), pero el intento fracasó la pasada semana por falta de apoyo en el Congreso estatal, de mayoría republicana.

Los demócratas no alcanzaron las tres quintas partes de los votos requeridos para convocar un nuevo debate de la ley, que fue promulgada en 2005 y desde entonces no ha estado exenta de polémica a causa de su ambigüedad. EFE