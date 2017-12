Arrollan a madre e hijo bajo puente peatonal

El conductor de la unidad huyó

Una madre y su hijo resultaron lesionados en un percance vial después que fueran arrollados cuando intentaban cruzar bajo un puente peatonal.

Este suceso del cual tomó nota el agente del MP se registró entre las colonias División del Norte y Potreros del Refugio, justo sobre la calle Primo de Verdad.

Por este lugar y precisamente bajo el puente peatonal localizado en ese punto, una mujer llamada Elisa Rosales Díaz, de 52 años, y su hijo Aarón Beltrán Rosales, de 25, intentaron cruzar de un extremo a otro, no contando que por ese sitio el operador de una camioneta pick up color blanco no los observaría y embestiría.

Debido a esto el presunto responsable se dio a la fuga, dejando a estas personas en ese lugar a la espera de ser atendidos y levantados por el personal de la Cruz Roja, quienes se encargaron de trasladarlos hasta el Hospital General 450.

Según los médicos que atendieron a estas personas ella presenta un traumatismo craneoencefálico, mientras que Aarón Alfonso solo golpes y heridas en todo su cuerpo.