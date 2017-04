Artistas latinos resaltan necesidad de involucrarse en política y activismo

Miami (EE.UU.), 27 abr (EFE).- Artistas latinos participantes hoy en la Conferencia Billboard de la Música Latina en Miami (Florida, EE.UU.) como Miguel Bosé, Residente o Becky G. coincidieron en resaltar la importancia de involucrarse en la política y funcionar como activistas por las causas que les parecen importantes.

Para el cantante español Miguel Bosé, quien participó en la sesión de preguntas y respuestas a una leyenda, la labor del artista como activista social “ha sido siempre importante, y ahora mucho más que nunca, porque en estos últimos 15 años ha habido un deterioro en todos los ámbitos muy alarmantes”.

“La actitud del artista es muy importante porque somos referencia para mucha gente”, subrayó la estrella quien aprovechó para afirmar que “la desidia de los estados y los gobiernos ante el dolor de venezuela, ya es imperdonable”.

El rapero puertorriqueño Residente, antiguo cantante de Calle 13, rechazó opinar sobre lo que está sucediendo en el país suramericano, donde ya han muerto 28 personas en las últimas tres semanas de protestas, por no ser de allí; sin embargo, alzó su voz contra el presidente estadounidense, al que evitó citar por nombre.

“Ya se le ha dado demasiada atención. Yo no digo su nombre”, indicó René Pérez Joglar, verdadero nombre del músico, quien aseguró que como artista se siente en la obligación de hablar y crear sobre lo que le pasa y le preocupa.

De su parte, la cantante mexicoamericana Becky G., quien ha sido muy activa en la defensa de los inmigrantes latinos, en especial los niños y la comunidad LGTB, indicó que “los chicos hoy en día tienen una capacidad muy limitada de atención”, cuando es necesario involucrarse en una causa.

“En lo personal, no puedo comprender cómo muchachos como yo, que aunque nacieron en otros países se consideran de acá, están siendo rechazados por su propio país”, indicó en relación a la deportación de varios soñadores.

“Por eso es tan importante que los artistas usemos nuestra voz para conectarlos con cosas importantes”, señaló.

En diversos paneles de la Conferencia Billboard, la más importante del mundo sobre música latina, cantantes, compositores y activistas coincidieron en la necesidad de inspirar a la comunidad latina a engancharse políticamente, comenzando por las redes sociales.

“Cinco millones de personas participaron en las marchas de mujeres en todo el mundo el 21 de enero gracias a una campaña en las redes que hablaba de temas de salud reproductiva, discriminación y otros derechos de las mujeres”, indicó Carmen Pérez, codirectora del evento.

A su vez, la actriz y cantante dominicana estadounidense, Jackie Cruz, conocida por su papel de Marisol “Flaca” Gonzales en la serie de televisión de Netflix “Orange is the New Black”, confesó que nunca pensó en hablar de política hasta que se dio cuenta de que como artista latina siempre fue criticada por “no lucir suficientemente mexicana”.

“Pero yo soy dominicana”, solía responder y por eso aprendió a alzar su voz contra los estereotipos y la discriminación contra los latinos y las mujeres.

Aunque muchos artistas usan su popularidad hoy en día para promover causas cercanas a su corazón, Carmen Pérez subrayó que hace falta que muchos más artistas latinos se involucren con los problemas en Estados Unidos y en el resto del mundo.

La Conferencia Billboard de la Música Latina culminó hoy para dar paso mañana a los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán por la noche en el Watsco Center de la Universidad de Miami, en Coral Gables.EFE