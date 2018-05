Artur Barrio grita contra el arte, el mercado y los museos en el Reina Sofía

Carmen Sigüenza

Madrid, 22 may (EFE).- “Contra las categorías artísticas, contra los salones, contra los premios, contra el jurado, contra la crítica de arte”, con estas palabras del artista luso-brasileño Artur Barrio, uno de los grandes de la generación de los 60, Premio Velázquez, abre la muestra que le dedica el Reina Sofía.

Artur Barrio nació en Oporto en 1945, aunque se trasladó a Brasil siendo niño, donde estudió y se formó, recibió en 2011 el Premio Velázquez de Artes Plásticas que concede el Ministerio español de Educación, Cultura y Deporte y esta exposición que le dedica el Reina Sofía obedece a este galardón y completa la que dedicó el Museo hace un años a otro brasileño, Mario Pedroso.

Una muestra, bajo el título “Artur Barrio. Experiencias y situaciones”, de un artista muy crítico con la sociedad, el mercado del arte, el uso de materiales caros o los museos, y que utiliza productos efímeros.

Barrio en los setenta, los años duros de la dictadura en Brasil, tiró por la calle sacos de basura con sangre seca que contenían vísceras, heces, orina o saliva. Bultos que parecían cargados con partes de cuerpos humanos, para que la gente tomara conciencia del uso de la violencia política en su país.

Hoy, décadas después, el artista sigue siendo muy crítico con el poder, aunque se muestra alejado de la política porque se siente “un anarquista en un mundo con muchas respuestas y pocas preguntas”, señaló hoy durante la presentación de la muestra.

La muestra se divide en dos secciones; la primera de ellas recoge toda la trayectoria del artista, a través de documentos de su archivo, con los que documenta sus acciones y sus experiencias, y donde se ve cómo ha trabajado con materiales baratos y desechables. Como es el caso de la basura, papel higiénico, maderas, huesos o saliva.

Aquí aparecen sus acciones icónicas en fotografías, cine y vídeo. Una de ellas en la que aparece tirando tiras de papel que toman el cuerpo de una escultura mientras caen al mar.

También el cuerpo toma protagonismo en los vídeos. Otro de los eslóganes que reza en la sala es: “En Brasil el cuerpo todavía suda”.

Y en la segunda sala, el olor a café inunda el espacio donde Barrio ha realizado una “experiencia in situ”. En este espacio, el artista, que llegó a Madrid el sábado pasado, comenzó a sentirse integrado con el espacio en blanco, donde pasó dos días encerrado. “Y en donde en un momento dado “cristalizó” su experiencia con el espacio, señaló.

“Se trata de plasmar un sentimiento, en lugar de un proyecto arquitectónico que se confundiese con la institución. Yo soy un pintor de cavernas que proyecta su imaginación, y me he encontrado en un espacio que me dijeron que fue un hospital por lo que el proceso que resulta es fruto de la idea de denunciar a los seres humanos como prisioneros de la sociedad”, explicó el artista.

Café esparcido por el suelo junto con textos con poemas y frases del autor, como “Su prisa no es mi prisa”, que el visitante puede coger y leer en voz alta, se alternan con un espacio intervenido por unas líneas de cuerda y piedras.

“Barrio pone de manifiesto su idea de la inutilidad del arte para hablar de la inutilidad de la política del arte”, explica el comisario de la muestra, Joao Fernandes, quien señaló que la obra de Barrio denuncia la apropiación del arte por la estructura de los museos y es “un grito para pensar la relación entre el arte y la vida. El arte de Artur radicaliza una manera de estar en el arte y en la vida”.

“Con el uso de materiales efímeros y orgánicos crea también una atmósfera sensorial, donde el arte puede crear aromas, olores y diferentes sensaciones. Es muy crítico, crea una obra independientemente de las instituciones poética y singular. Utiliza materiales muy pobres donde la pobreza es dominante”, subraya Fernandes.EFE