Ascenso de los dinosaurios ocurrió tras intensidad actividad volcánica

Londres, 20 Jun (Notimex).- Un millón de años de actividad volcánica extrema abrió el camino para el ascenso de los dinosaurios en el Triásico, luego que muchas especies desaparecieron en una de las mayores extinciones en masa de la historia.

Los científicos han analizado las rocas antiguas y han encontrado rastros de las emisiones de las grandes erupciones volcánicas que ocurrieron hace 200 millones de años, reveló un estudio publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

El autor principal, Lawrence Percival, del departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Oxford, sostuvo: “Los dinosaurios fueron capaces de explotar los nichos ecológicos que habían quedado vacante por la extinción.”

Los investigadores analizaron rocas volcánicas procedentes de cuatro continentes que datan de esta época turbulenta.

Un estudio previo evaluó cómo los niveles de carbono fluctuaron en las rocas, que está vinculado a los aumentos de dióxido de carbono de las erupciones volcánicas.

Sin embargo, esta investigación analizó una huella digital diferente para la actividad volcánica: el mercurio.

Cuando volcanes entran en erupción emiten rastros de mercurio en las columnas de gas que se elevan hacia el cielo. Esto luego se extiende por toda la atmósfera antes de ser depositados en los sedimentos en el suelo, donde permanece durante millones de años.

“Si se puede ver un gran aumento en mercurio en los sedimentos, se puede inferir que hay vulcanismo sucediendo en ese momento exacto,” explicó Percival, quien añadió: “Y eso es lo que vemos en el momento de la extinción.”

Los investigadores encontraron evidencia de grandes pulsos de actividad volcánica que habrían continuado por cerca de un millón de años.

Este apocalipsis volcánico, causado por rocas que cubrían una gran área a lo largo de cuatro continentes en la Provincia Magmática del Atlántico Central (CAMP), podría haber sido provocado por vibraciones, pero el alcance global y el impacto potencial de estos episodios también han sido un misterio.

A través del contenido de mercurio de las rocas sedimentarias depositadas durante la extinción, los investigadores revelaron vínculos claros en el momento del vulcanismo del CAMP y la extinción final del Triásico.

Tamsin Mather de la Universidad de Oxford, comentó: “Se obtiene estas fisuras, estas grietas que se abren en la corteza terrestre, y probablemente algunas fuentes de fuego, y también los flujos de lava”.

Estos registros de mercurio en los sedimentos están permitiendo que digamos cosas nuevas sobre el vulcanismo que sucedieron tan atrás en el tiempo de la Tierra profunda

“Es probable que había diferentes áreas activas en diferentes momentos durante millones de años. Y lo más probable es obtener periodos eruptivos pasando por una década o así con enormes volúmenes de magma que llegan a la superficie y gases también.”

Cualquier cosa que vivía en las inmediaciones de las erupciones le habría ido mal. Pero las criaturas que viven lejos también habrían estado en problemas por las repetidas erupciones que habrían tenido un impacto devastador en el medio ambiente en general, bloqueando el Sol y que conduce al aumento de los niveles de dióxido de carbono.

Esto habría provocado una gran extinción en masa de toda clases de animales, incluyendo enormes criaturas como cocodrilos, mamíferos y anfibios fueron exterminados.

Sin embargo, los primeros dinosaurios de la época se aferraron, aunque los investigadores no están seguros de cómo sobrevivieron en esas condiciones infernales.

Pero una vez que los volcanes habían calmado su actividad, la era de los dinosaurios empezó

Cinco de los seis depósitos de sedimentos estudiados procedentes del Reino Unido, Austria, Argentina, Groenlandia, Canadá y Marruecos mostraron un gran aumento en el contenido de mercurio a partir de la extinción triásica, con topes observados entre el horizonte de extinción y el límite triásico-jurásico, que ocurrió aproximadamente 200 mil años después.

Estas elevadas emisiones de mercurio también coincidieron con aumentos previamente establecidos en las concentraciones atmosféricas de CO2, lo que indica, según los investigadores, la liberación de CO2 procedente de la desgasificación volcánica.

Los investigadores ahora quieren utilizar mercurio para mirar a otros períodos de la antigua actividad volcánica.

“Creo que lo que es realmente emocionante es que estamos hablando de un episodio de actividad volcánica que ocurrió hace 200 millones de años, y estos registros de mercurio en los sedimentos son lo que nos permite decir cosas nuevas sobre el vulcanismo”, afirmó el profesor Mather.

“Esta es una nueva y poderosa herramienta que realmente nos permitirá entender más acerca la evolución de nuestro planeta y cómo ha llegado a ser la forma en que es hoy”, expuso Mather.