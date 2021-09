Asesor de Biden llega a Panamá para promover plan de infraestructura

Ciudad de Panamá, 29 sep (EFE).- Daleep Singh, el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, llegó este miércoles a Panamá, la última parada de una gira que lo llevó a Colombia y Ecuador para promover un gran plan de infraestructura en países en desarrollo.

La embajada de Estados Unidos en Panamá informó que Singh “visita Panamá para tratar temas de fuerza regional e infraestructura”.

“Durante su visita, el viceconsejero Singh se reunirá con funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y miembros de la sociedad civil para comprender mejor sus necesidades en infraestructuras, como parte de la iniciativa ‘Reconstruir Un Mundo Mejor'”, dijo la legación diplomática a través de sus redes sociales.

El objetivo de la gira de Singh es escuchar ideas para diseñar el proyecto de infraestructuras que Biden quiere lanzar como alternativa al proyecto chino “One Belt, One Road” (Una ruta, un cinturón), explicó en Washington un alto funcionario estadounidense.

Biden ya convenció en junio al resto de países miembros del G7 para que lanzaran junto a él la iniciativa, llamada “Build back better for the world”, que busca invertir en infraestructuras en países en desarrollo de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico.

Singh fue recibido en Quito con el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, tras lo cual el subsecretario adjunto principal de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, remarcó el interés estadounidense en apoyar a Ecuador en varios campos.

“Vinimos aquí para promover una inversión fuerte en infraestructura, que a su vez significa invertir en la población”, aseguró Zúñiga, tras insistir en que entre las áreas de destino también se encuentra la salud pública, el acceso a la educación y la llamada economía digital, agregó Zúñiga, quien acompaña a Singh en la gira regional. EFE