Asfixia semáforo rojo a negocios no esenciales

*A pesar de estar cerrados tienen que seguir pagando gastos: CEJ

Por: David Favela

Gustavo Mojica Calderón, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) señaló que con la tercera semana de semáforo rojo en la entidad hay muchos negocios, sobre todo los no esenciales, los que han sido afectados, incluso llegando al cierre de algunos ya que están pagando los estragos económicos, pues a pesar de que se encuentran sin poder abrir por órdenes de las autoridades tienen que seguir pagando los gastos operativos.

“No teníamos contemplado que esto se pondría tan delicado al comienzo de la pandemia, una tercera semana de semáforo rojo lo único que crea en el tema empresarial es una asfixia más grande de la que ya se tiene, realmente hay muchos negocios, sobre todo los no esenciales, que no tienen una oportunidad de salir a vender el producto o el servicio, sin embargo, tienen que seguir haciéndose cargo de los colaboradores, de la renta, de los servicios y obviamente de sus familias”, expuso.

Consideró que se presenta una etapa muy crítica en la que muchos negocios están pendiendo de un hilo, “muchos empleos están pendiendo de un hilo y realmente no vemos cuándo vaya a terminar, ya que los números de la movilidad y los contagios en Durango no terminan por bajar”.

“Como Consejo de Empresarios Jóvenes sabemos que los contagios no están en nuestras empresas, no somos los focos de contagio de esta situación de salud, por ello veo conveniente hacer un llamado al gobernador Aispuro Torres y a los presidentes municipales para que replanteen esta estrategia, pues no somos los responsables de este incremento en los contagios, el tiempo corre y las empresas ya se encuentran en una situación crítica”, finalizó.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp