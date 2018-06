Así jugó España

Roberto Morales

Sochi (Rusia), 15 jun

De Gea (2): desconocido. Su actuación marcó el estreno de España. No es algo nuevo en las grandes citas y se levantó con anterioridad. Lo vivió ante Croacia e Italia en la última Eurocopa. Al Mundial llegaba tras mostrar inseguridad en dos acciones que costaron goles en amistosos como el de Argentina y el más reciente con Suiza. Cristiano le engañó con el cuerpo en el lanzamiento del penalti y su gran fallo llegó al borde del descanso por una mala colocación del cuerpo. No tuvo la oportunidad de resarcirse. Fuera del partido, dejó una salida peligrosa que pudo acabar en penalti y no se lanzó en la falta del empate de Cristiano.

Nacho (7): fue el elegido por Fernando Hierro para cubrir la baja de Dani Carvajal, por delante del sustituto natural Álvaro Odriozola. Su mayor fuerza defensiva lo decantó, sin embargo comenzó el partido con un error, cayendo en la trampa de un jugador al que conoce tan bien como Cristiano Ronaldo. Tras bicicleta metió el pie lo justo para derribarlo. Su lateral fue el flanco que más buscó Portugal de inicio, castigando sus incorporaciones ofensivas con rápidos contragolpes. Fue a más con el partido, se liberó en la segunda mitad, dejando gestos de calidad con el balón y un gran gol con un derechazo que jamás olvidará.

Piqué (5): no sufrió España en acciones por el centro de la zaga, ante la firmeza de Gerard en el juego aéreo, dando seguridad en la salida de balón con buenos cambios de juego. Entró en el segundo acto en un pique evitable con Cristiano Ronaldo y acabó cometiendo una falta innecesaria a cuatro minutos del final que provocó el empate final.

Sergio Ramos (6): trasmitió seguridad como jefe de la defensa española, con firmeza en cada acción y sobrado de personalidad. Estuvo rápido en cada jugada, seguro en las acciones en las que quedó expuesto en contraataques veloces del rival y solo le faltó generar más peligro en el juego aéreo como suele acostumbrar. Le sigue faltando su gol en un Mundial.

Jordi Alba (8): reapareció en un gran torneo la imagen demoledora de un lateral que se convierte en un arma ofensiva clave en la selección española. Realizó un gran despliegue físico, incisivo con continuas subidas al ataque y generando siempre peligro. Fue el salvador en un contragolpe letal de Portugal, llegando con rapidez para evitar el disparo del que habría sido 2-0, y sin sufrir en defensa no se cansó de lanzar centros.

Busquets (6): las dudas iniciales, una tarjeta amarilla tras perdida peligrosa, no descentraron al ancla de la selección española. Su figura fue creciendo con el partido para adueñarse por momentos del centro del campo. Evitó el correcalles cuando apareció la necesidad en Portugal. En fase ofensiva dejó la asistencia a Diego Costa en su segundo gol en acción de estrategia.

Koke (6): puso músculo en el centro del campo en momentos de fuerza física de Portugal y lucha por cada balón más un buen desgaste de kilómetros. Cuando España tuvo el balón se asoció bien con los magos bajitos que tiene por delante. Su labor oscura fue importante para instalar la seguridad e impulsar la reacción con balón.

Iniesta (6): siempre desde el fútbol invitó al resto a hablar su idioma sobre el césped. Gestos de calidad en cada contacto con el, esférico, desgaste en la lucha del centro del campo intentando adelantar siempre la línea de presión para morder sobre la salida de balón de Portugal. Acarició el gol con un disparo cruzado que se marchó cerca del poste y siempre que apareció en los últimos metros hizo temblar a la zaga rival. Jugó 70 minutos.

Isco (7): fue el primero que pidió el balón cuando el partido se torció para la selección española. Dio siempre ritmo a la posesión y profundidad, asociándose con todos y siendo frenado por faltas del rival o por el travesaño, que repelió su acción más clara de marcar. El balón botó sobre la línea y no entró por milímetros. Desesperó a sus rivales con sus arrancadas y cabriolas con el esférico.

Silva (7): vertical y elegante en los últimos metros generó mucho peligro cada vez que entró en contacto con el balón. Se asoció a la perfección con Iniesta e Isco, buscó a Diego Costa cuando tuvo oportunidad y en sus botas estuvo la primera ocasión que sirvió para que España creyese y adelantase líneas. Puso el balón perfecto a la cabeza de Busquets en la acción de estrategia del segundo tanto y la acción del tercero nació de un centro suyo desde la izquierda.

Diego Costa (9): salió al rescate de España con un gran gol, el que tanto soñó en su primer Mundial en Brasil con todas las connotaciones que tenía hacerlo en su país de nacimiento. Siempre a la batalla, protagonizó un duelo bravo con Pepe. Forcejeó en una acción al límite en su tanto, que solucionó con un zurdazo ajustado a la red, y recibió una plancha abajo que no le hizo tambalearse. En la zona donde debe aparecer el 9 marcó su doblete antes de ser el segundo cambio de Hierro.

Thiago (6): entró en escena por Iniesta para que España mantuviese posesión de balón e intentase meter anestesia al partido. Dejó gestos de calidad sin llegar a generar peligro en campo rival.

Iago Aspas (6): entró al campo por Diego Costa para dar refresco al ataque español y no dejar de inquietar a una defensa cansada. En racha, probó suerte con un zurdazo que detuvo Rui Patricio.

Lucas Vázquez (-): entró a cuatro minutos del final, cuando Portugal estaba volcada buscando el empate para intentar cazar un contragolpe y sentenciar el duelo. No tuvo tiempo para brillar. EFE