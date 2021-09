Atenderá gobierno inquietudes de maestros

*Se dará respuesta en medida de las posibilidades: SGG

En medida de las posibilidades del Gobierno Estatal se atenderán las inquietudes planteadas por maestros de la CNTE que realizaron una protesta en el Congreso local, señaló el secretario general de Gobierno, Héctor Flores, quien reconoció que hay temas que no se podrán resolver a nivel local, como es el caso del pago de quinquenios, porque no se cuenta con los recursos para ello.

A su llegada a la sala de plenos del recinto legislativo, donde se encontraba un grupo de maestros pertenecientes a la CNTE que expresaban sus demandas a gritos, el funcionario ofreció dialogar con los manifestantes e instalar mesas de trabajo para atender sus peticiones, manifestó que ante todo es necesario conocerlas a detalle para darles una respuesta, al tiempo que se permitía que continuara el acto de rendición de cuentas del secretario de Educación.

Agregó que se les planteó establecer un diálogo para conocer las dudas e inquietudes de los maestros de la Coordinadora, para darle una respuesta, que corresponden principalmente a temas de carácter técnico por lo cual consideró necesario conocerlos de manera detallada.

Respecto al pago de quinquenios el secretario manifestó que es una demanda relacionada con la descentralización primero y luego la recentralización de la nómina educativa, concretamente de la nómina federal, donde el Gobierno del Estado no cuenta con una partida específica para hacer frente a este problema.

“De manera que lo que ofrecimos desde un principio fue cerrar filas para buscar en la Secretaría de Educación del Gobierno Federal una respuesta, toda vez que los derechos se originaron propiamente de una nómina de carácter federal”, dijo, para luego señalar que la idea era dialogar con los maestros para permitir que se realizara la comparecencia del secretario de Educación en el Congreso.

Acerca de una posible solución para el tema de los quinquenios, reconoció que no hay condiciones para asumir una obligación que no se genera propiamente en la nómina educativa en el estado, mientras el federal ha mantenido en esto una postura firme, pues no solamente es el caso de Durango sino de otras entidades, donde prácticamente reconocen solamente una parte de ese gasto, aunque expresó confianza en que a través del diálogo se pueda lograr una solución a este problema.

