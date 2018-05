Atendidos más de 2 mil casos en justicia alternativa

Ayuda a resolver conflictos antes de que lleguen a judicializarse

Por: Martha Medina

Durante los primeros cuatro meses de este año se recibieron 2 mil 432 demandas en el Centro de Justicia Alternativa, las cuales representan un incremento del 8 por ciento en comparación con las que se atendieron durante el mismo periodo del 2017, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Esteban Calderón Rosas.

Agregó que la justicia alternativa constituye una vía para resolver los conflictos que se presentan entre los ciudadanos antes de que estos lleguen a judicializarse, a través de procesos que tienen una duración menor y que se solucionan por medio de acuerdos entre las partes involucradas, los cuales tienen el mismo valor que una sentencia dictada por un juez, además de que representan el 8 por ciento del total de las demandas que se recibieron en el Tribunal.

Al referirse a los resultados que se han logrado a través de la justicia alternativa, el magistrado presidente del Tribunal puntualizó que al centro que se tiene actualmente en esta ciudad llegan asuntos tanto de carácter civil como mercantil, familiar y de tipo penal, aunque estos últimos son los que se atienden en menor cantidad, pues representan el 7 por ciento de los casos que se han recibido hasta el momento.

Agregó que, de acuerdo a las estadísticas que se tienen con respecto al Centro de Justicia Alternativa, la mayor cantidad de demandas que se reciben son de carácter civil y mercantil, las cuales representan el 41% y 31% de los casos que han llegado, respectivamente, mientras que los de tipo familiar son el 21 por ciento.

Explicó que en el caso de los 2,432 asuntos radicados hasta el mes de abril próximo pasado, 992 son de tipo civil; 761 de mercantil, con una reducción del 2 por ciento con respecto al año pasado; 499 familiares y 180 de tipo penal.

También informó que en el caso de los asuntos concluidos a través de este Centro, durante el período mencionado se resolvieron 2,528, que representan un 35 por ciento más en comparación con los del 2017, de los cuales 824 se solucionaron por medio de la firma de convenios entre las partes involucradas, mientras que 43 asuntos no fueron susceptibles de mediación, y en 8 se presentó una negativa por las partes involucradas para llegar a un acuerdo.

El magistrado puntualizó que a pesar de que se han logrado buenos resultados a través del Centro de Justicia Alternativa, existen algunos casos en los cuales no se logran acuerdos entre las partes involucradas debido a que ya se presenta un conflicto fuerte, como sucede con frecuencia en los casos de carácter familiar, debido principalmente a que estos llegan ante los juzgados debido principalmente a que los cónyuges no lograron acuerdos y es necesario que la autoridad resuelva la situación que se presenta en cada caso en particular, mientras que en otros casos, como los de tipo mercantil, se logran mayores avances para establecer convenios que permitan resolver el problema del que se trate.