Atiende DIF a 256 padres adolescentes

Se les brindan pláticas y becas para que estudien

Por: Denice Ramírez

Además del tema de prevención del embarazo adolescente el DIF Estatal apoya a mujeres y hombres jóvenes que ya tienen a su bebé. Desde febrero del año pasado a la fecha se ha respaldado a 256 familias, se les brindan platicas, asesoría y capacitación para el cuidado de los pequeños, además se les ofrecen becas para que continúen sus estudios, indicó la procuradora de Niñas, Niños y Adolescentes, Raquel Arreola Fallad.

El programa “Familia Feliz, Bebé Seguro” surgió para atender a padres adolescentes y que a su vez ellos lo reflejen en el cuidado del menor. A las adolescentes embarazadas se les orienta sobre los cuidados que deben tener en ese periodo, y cuando ya nace el bebé cómo se debe alimentar y proteger.

Además de todos los cuidados que deben de tener, se les brinda leche, pañales, ropa y accesorios, ya que un patronato formado por madres jóvenes aportan todo tipo de productos para los bebes. En este momento se encuentran asistiendo a DIF Estatal de manera regular 46 madres jóvenes y en algunos casos acuden con su pareja.

Mencionó que por parte de la Secretaría de Educación a las madres jóvenes o en estado de gravidez menor a los 19 años, se les apoya con una beca mensual con la idea de que continúen sus estudios, esa es la condición. La procuradora señaló que una persona con educación, le da oportunidad de visualizar más soluciones, que alguien que no tiene formación.

Además de la beca, el DIF Estatal les proporciona capacitaciones para que sean productivas y puedan lograr sus propios ingresos, con la idea de que se empoderen. En caso de que el producto de su embarazo sea derivado de una violación, se les respalda jurídicamente.

Destacó que también se apoya para que los niños o bebés de esos adolescentes cuenten con todas sus vacunas, y lo más importante, no sean menores invisibles que no cuentan con registro de nacimiento. Todos los bebés deben ser registrados en los primeros 6 meses, de otra manera es extemporánea y con un costo extra.

No precisó cuántos registros se hicieron con la campaña que duró 3 meses, pues aún no cierran los resultados, pero sí insistió que todos los menores deben ser registrados de manera regular y no extemporánea, pues aunque las niñas, niños y adolescentes tengan derechos no los pueden hacer válidos sin un acta de nacimiento.