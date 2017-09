Atropellada y muerta una persona en inmediaciones de la Plazuela Baca Ortiz

Información incompleta indica que una persona habría sido arrollada y muerta hace unos minutos en las inmediaciones de la Plazuela Baca Ortiz. Autoridades están ya levantando las evidencias del fatal incidente.

El percance ocurrió hace unos minutos, según testigos presenciales, quienes aseguran que el atropellamiento ocurrio sobre el cruce de Urrea y Dolores del Río.

No se tiene, sin embargo, la información de cómo sucedió el atropellamiento, quien conducía el vehículo, si está detenido o no, quién pudo ser el responsable, etc., pero ya nuestros reporteros están trabajando en el caso para tener pronto el dato.

Esperamos en unos minutos ampliar nuestro reporte, pues el lamentable episodio acaba de suceder según personas que pasaban por el lugar.