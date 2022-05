Augusto Fernández: “Han sido dos años duros, pero no hemos tirado la toalla”

Le Mans (Francia), 15 may (EFE).- El español Augusto Fernández (Kalex), vencedor en el Gran Premio de Francia de Moto2, recordó lo duro que ha sido volver a ganar, más de dos años después, y se congratuló de no haber “tirado la toalla” en ese tiempo.

Fernández, que ganó su última carrera de Moto2 en el Gran Premio de San Marino de 2019, afirmó: “Ha costado… Han sido dos años duros después del 2019 tan bueno que tuvimos, pero nunca hemos tirado la toalla y siempre hemos creído que podíamos hacerlo y que podíamos volver”.

“Incluso en este año, en el que parecía que todo iba a empezar perfecto, aun así se ha hecho de rogar, pero hemos aprovechado el fin de semana, me he sentido muy bien desde el viernes y no he querido ni pensar en el domingo, pues quizás otros fines de semana he pensado demasiado en conseguir el resultado”.

“En Qatar también empecé muy bien, con varias primeras filas en Indonesia y Argentina, y luego la liaba en carrera, por eso he desconectado un poco y lo hemos podido conseguir”, explicó Fernández.

De la carrera recordó: “Con Pedro, al principio de la carrera, ha sido un pelín más fácil, porque los dos nos íbamos empujando y ha hecho un ritmo brutal; una pena que se haya ido, pero la pista estaba complicada por el calor y se le habrá escapado un poco de delante, las temperaturas eran más altas que en el resto del fin de semana y a partir de ahí se me ha venido la carrera encima”.

“He perdido la concentración dos vueltas porque al ver que les sacaba tanto y que Pedro se caía me he preguntado si el ritmo no sería demasiado alto para las condiciones y he tenido un momento de desconcentrarme, pero he vuelto y he intentado mantener la distancia. Se me ha hecho muy larga, pero al final lo hemos conseguido”, comentó satisfecho Augusto Fernández. EFE

