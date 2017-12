Aumenta 20% ausentismo laboral por fiestas navideñas

Con motivo de las fiestas de Navidad -posadas, convivios familiares, reuniones de amigos- el ausentismo laboral se incrementa hasta 20 por ciento, especialmente en la industria maquiladora y de la construcción, afirmó el delegado federal del Trabajo Miguel Bermúdez Quiñones, lo que afecta la productividad e ingreso de los propios trabajadores.

Consideró Bermúdez Quiñones que la ampliación por parte de los integrantes del Ayuntamiento de los horarios para la venta de alcohol sí ha incidido en la falta de los trabajadores a sus empleos, ya que propicia mayor consumo.

El funcionario federal consideró desafortunada esta acción, ya que si bien se beneficia al comercio, por otro lado influye en la asistencia a los centros de trabajo.

Actualmente -añadió- en las empresas los lunes es el día menos productivo, se reduce la productividad hasta en un 30 por ciento, más que nada por las deficientes condiciones físicas de algunos trabajadores, en un gran porcentaje van “crudos” o llevan alguna resaca, que se traduce en menos rendimiento en su centro de trabajo.

De ahí que muchas empresas, sobre todo las mineras, forestales así como maquiladoras, prefieren la mano de obra femenina a la del varón y sostiene el patrón “las mujeres toman menos, no hacen San Lunes, son más responsables, no llegan “crudas” a trabajar”. Y de acuerdo a las estadísticas esto es una gran verdad.

Ni qué decir del ramo de la construcción, donde el lunes se reduce la actividad hasta en un 50 por ciento durante el inicio de la semana laboral. Y eso que los domingos se dejaba de vender alcohol a partir de las 5:00 de la tarde y ahora hasta medianoche.

En Durango, necesitamos fortalecer a las empresas -prosiguió Bermúdez Quiñones- y esto solamente se logra incrementando la productividad y no lo vamos a lograr alcoholizando a nuestros trabajadores, a la mano de obra, atentando además contra la economía familiar.

Sostiene Miguel Bermúdez que un trabajador que no cumple con sus horarios de trabajo, con su tarea laboral, repercute en su bolsillo, en su salario y sobre todo en el ingreso familiar.

En lo personal no creo que esta medida de ampliar los horarios para la venta de alcohol vaya a incentivar el turismo, porque no me imagino a turistas que vengan nada más a tomar o que porque se venda el vino las 24 horas se vayan a acabar las “ventanas” clandestinas.

La venta de alcohol debe seguir siendo regulada, deben los inspectores municipales cumplir con su tarea en el combate al clandestinaje, debemos educar al consumidor en la conveniencia del consumo moderado, debemos de impulsar las actitudes responsables y cuidar nuestro trabajo, nuestra forma de ingreso y sostén económico de nuestras familias, concluyó.