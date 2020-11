Aumenta la demanda de servicios funerarios

Danielo Hernández, director de Funerales Hernández, señaló que en las últimas tres semanas ha sido exponencial el aumento de fallecimientos tanto por Covid como por otras afectaciones respiratorias como neumonía atípica e influenza, por lo cual los servicios funerarios han aumentado, a pesar de que la mayoría de los fallecimientos tienen que ser tratados con todos los protocolos de salubridad para evitar contagios y además ser cremados a la inmediatez.

“La demanda en servicios funerarios ha aumentado porque son pérdidas que no estaban contempladas, actualmente se está llevando una operación de los servicios y de los crematorios de una forma mayor, pero todavía dentro de los márgenes regulares que hemos manejado”, indicó.

“Se están atendiendo cremaciones de otros municipios y de otras funerarias al nosotros contar con dos crematorios, pero hasta el momento no hemos tenido un problema de saturación, sin embargo de ser necesario todos nuestros crematorios estarían operando 24 horas para dar atención y servicio a la cremación de estas personas, no ha llegado ese momento, aún no estamos ahí, ahorita se está operando normalmente”, señaló.

Expuso que al momento que fallecen personas de Covid se deben seguir ciertos protocolos sanitarios, si bien son procedimientos duros y las familias además de su duelo se enfrentan a no poderse despedir de la manera tradicional, son medidas que se están siguiendo porque son necesarias, “invitamos al sector funerario a que las sigan porque no podemos exponer ni a los familiares ni al personal a llevar a cabo velaciones de familiares con Covid, es por la seguridad de todos”, finalizó.

