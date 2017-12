Aumenta tráfico por temporada decembrina

El tráfico vehicular, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, se ha incrementado durante el presente mes hasta en un 100 por ciento con motivo de las fiestas de la temporada decembrina aseguró Abel Ferman Rodríguez, titular de la subdirección de Vialidad, asegurando que esto permanecerá hasta fin de año.

El funcionario municipal explicó que con motivo de las compras para las fiestas de Navidad, posadas y cena de Año Nuevo que se llevan a cabo este mes el número de vehículos y de peatones en las calles se incrementa considerablemente, siendo en mayor grado el Centro Histórico el que registra este aumento, principalmente en calles como 5 de Febrero, 20 de Noviembre y Negrete.

En ese sentido la Policía Vial estará incrementando su operatividad en estas calles así como en bulevares que conduzcan a centros comerciales, supermercados, mercados y el propio Centro; “el trazado del Centro hace que sea más difícil circular en temporadas donde se incrementa el tránsito vehicular, de ahí a que estemos muy al pendiente en los horarios más demandantes”, expresó.

Otro aspecto que el área de Vialidad supervisará con especial esfuerzo será el de las revisiones antialcohol, ya que con el aumento en el número de fiestas también se tiene un incremento en el consumo de alcohol, por lo cual los operativos se llevarán a cabo de manera diaria; “buscamos reducir la incidencia a fin de que no se presenten accidentes e incluye a los turistas”, aseveró.

Ferman Rodríguez recordó a la ciudadanía tener en cuenta algunos aspectos a fin de que no se presenten accidentes en esta temporada como salir con el tiempo suficiente y evitar hacer compras de último minuto; “la invitación es también para que no conduzcan si han ingerido alguna bebida embriagante, porque no solo evitarán una multa sino también sufrir algún accidente”.

Agregó que el área a su cargo trabajará con la totalidad del personal, ya que además se prestará ayuda por parte de los agentes de la Policía Preventiva para resguardar la seguridad de los peatones, que también se ve incrementada primordialmente en el área del corredor Constitución; “en ese sentido tendremos elementos cercanos a los principales centros bancarios para evitar robos”, dijo.