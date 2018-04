Aumentan morosos en AMD

Aguas del Municipio de Durango reporta un aumento de personas que no han pagado por meses el servicio de vital líquido, a diferencia de otros años se ha visto un incremento en estas cifras.

El costo del agua potable ha ido en aumento a comparación de años anteriores, pero ese no es el mayor problema, además se reporta desabasto de agua en los pueblos aledaños a la capital, como son El Nayar y Llano Grande, además de la zona urbana en colonias como: Valle del Guadiana, Jardines de Cancún y Luz y Esperanza.

Este desabasto, según reportes de Aguas del Municipio, no se debe a la falta del vital líquido, pues no hay motivo para que no llegue el líquido a estas zonas, sino que es más bien falta de compromiso por parte de cierta población, en cuestión de los pagos de los recibos que se hacen llegar a los domicilios.

De acuerdo al mes de febrero se tenía que 16 por ciento de la población estaba contemplada como morosa en los pagos, según el personal de AMD se ha visto un ligero aumento en esta cifra del 3 por ciento, considerando que cayeron en morosidad a partir de los 3 meses de adeudo en adelante.

Cabe señalar que en las oficinas de AMD mucha gente acude a reclamar por ciertos descuentos para abonar o saldar la cuenta que se tiene, al preguntarles respecto a la apertura de la dependencia, si les hacían válidos los descuentos, esto fue lo que nos comentó la ciudadanía:

“Sí hacen descuentos, pero muchas veces los hacen de mala gana, tienen que entender que está muy caro el servicio, pago más de agua que de luz”, señaló María del Pilar, ama de casa.

“Tengo adeudo por más de 4 meses, pero fue porque yo no estaba aquí y la casa la había rentado, así que vengo a ver cómo puedo solucionar esto, espero que me apliquen algún descuento o ver con quién puedo hablar para que lo hagan”, indicó Efraín Meléndez, empleado.

Hay comunidades en donde se tratan estos problemas de diferente manera, pues según comenta Aguas del Municipio en los poblados cercanos la gente prefiere pagar a pipas que saldar los recibos, además se les dificulta la cobranza ya que se han presentado maltratos por parte de los lugareños hacia los trabajadores municipales.