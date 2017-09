Aumentan niños vendiendo al exterior de antros

Los casos de menores de edad que venden productos o piden limosna a las afueras de los antros y bares de la ciudad, principalmente en fin de semana, han aumentado en los últimos meses según los datos con los que cuenta el DIF, cuyo personal hace recorridos de manera constante para evitar dicha conducta.

Semanalmente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia recibe entre 5 y 6 reportes de menores que venden dulces y periódicos a las afueras de antros y abres, principalmente los que se ubican sobre paseo Constitución y en el corredor gastronómico Guadiana-Sahuatoba, habiéndolos detectado en horarios de entre las 22:00 y las 00:00 horas.

Estos niños son enviados la mayoría de las ocasiones por sus propios padres a estos sitios ya que las personas se conduelen de ellos y es más fácil que les compren los productos o les regalen una moneda; incluso lo hacen a propósito sabiendo que las personas tomadas dan dinero de más sin fijarse.

Los reportes que el DIF está recibiendo son de parte de la ciudadanía que asiste a estos lugares y no de los dueños, por lo que es necesario que los empresarios tomen partida y colaboren denunciando; tristemente los empleados de los bares e incluso los propios dueños prefieren atender sus asuntos y no involucrarse, cuando debería ayudar.

Esta conducta no disminuye con el ingreso a clases ya que si bien la explotación infantil ha sido menor en comparación al pasado periodo vacacional, al ser enviados los fines de semana esto no cambia; la mayoría son niños que van a clases y los padres los envían para que saquen dinero para sus útiles, aunque también los explotan para beneficio propio.

Además de exponerse a la intemperie o arriesgarse a sufrir un accidente los niños que laboran hasta altas horas de la noche también son víctimas potenciales para otra clase de delitos como la explotación sexual, de ahí la trascendencia de fomentar la cultura de la denuncia.

No se descarta que muchos de estos menores salgan por voluntad propia para obtener el dinero que sus padres no les dan y así poder comprarse juguetes o celulares, incluso en complicidad de otros niños; normalmente no andan solos. Si no los acompaña un adulto andan en grupo de varios niños por lo que las autoridades estarán al pendiente para tratar de inhibir este tipo de conducta.