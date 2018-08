Aumentan percances viales por lluvias

Durante la tormenta que se registró la tarde del viernes los percances viales aumentaron hasta un 60 por ciento, ya que la poca visibilidad provocó algunos choques, además de autos varados y afectaciones en el tránsito por avenidas y calles inundadas, causando además caos en muchas zonas de la ciudad.

Personal del Área de Servicios de la Policía Vial indicó que los percances se dieron en todo el municipio, no solo choques sino contingencias relacionadas con las lluvias, desde carros inundados, automovilistas que entraron en pánico, choques por falta de prudencia de algunos conductores.

Aseguraron que la irresponsabilidad de algunos conductores propició la mayoría de los choques, los cuales por falta de visibilidad hicieron que se dieran de manera inmediata, además del asfalto mojado y diversas circunstancias que hicieron que los siniestros aparecieran en medio de la contingencia climática.

Fueron bastantes los accidentes, los cuales rondaron entre los 28 a 34 percances en un lapso de dos horas, en los que se incluye por supuesto los automóviles dañados por las inundaciones, por lo que el personal seguirá estando atento a los reportes climatológicos y por supuesto a las principales avenidas de la ciudad.

Afortunadamente dentro de los múltiples accidentes que se dieron no hubo lesionados de gravedad, ni tampoco por las condiciones del clima hubo pérdidas de vidas humanas, solo materiales, esto deja cierta tranquilidad en esa cuestión, “lo que sí es muy importante decirle a todos los automovilistas que en cuanto se ponga agresivo el clima, que les impida ver con claridad, que sientan inestable el vehículo u otras señales en las que se percaten que no pueden desarrollar bien la conducción, que se detengan, que pongan sus luces intermitentes, busquen la manera de orillarse, no conduzcan bajo este tipo de condiciones”, finalizaron.