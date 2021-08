Aumentan reportes de ruido excesivo y consumo de alcohol

El director de Seguridad Pública en el Municipio, Antonio Bracho Marrufo, señaló que en esta tercera ola de contagios en la ciudad han bajado los reportes de fiestas en la ciudad, a comparación de cuando se presentó la segunda ola covid, pero lo que sí han aumentado son los reportes de ruido excesivo o consumo de alcohol en la vía pública, que es donde se ha estado actuando para controlar este problema.

“A diferencia de la segunda ola de contagios, la verdad es que no se han recibido tantas llamadas para reportar fiestas como en aquel entonces, muchas de las llamadas son más bien por ruido excesivo, no tanto por la exigencia de algunos vecinos en el sentido de que no se reúnan, cuando recién comenzó la pandemia y en la segunda ola muchas de las llamadas eran precisamente para que nosotros fuéramos a terminar la fiesta por el simple hecho de reunirse en una época en donde estábamos en semáforo rojo, pero ahora las quejas se dan por ruido excesivo y consumo de alcohol en la vía pública, que es donde se ha estado actuando”, relató.

De la misma manera el director señaló que esto ha sido benéfico, ya que en el caso de ruido excesivo o consumo en la vía pública sí se puede proceder al respecto, ya que son faltas administrativas, pero en el caso de las fiestas no se tenía la opción de hacer mucho ya que normalmente se trataba de lugares privados en donde no podían acceder, más que hacer el exhorto para que terminaran con la celebración.

