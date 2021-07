Aumentan sepelios por tercera ola covid

Por: David Favela

Debido a la tercera ola de covid en la entidad los sepelios por esta causa han aumentado en el Panteón de Oriente, informó el administrador de este camposanto, Francisco Javier Curiel García, quien señaló que desde hace dos meses habían casi desaparecido, pero en últimas fechas han registrado al menos 5 por semana.

“Hace como 10 o 15 días empezamos a tener otra vez sepulturas de cuerpos covid, de hecho, para nosotros ya se habían eliminado, ya hacía más de dos meses, pero en estos últimos días empezamos de nuevo con estos procedimientos, alrededor de 2 o 3 cuerpos diarios, aunque hay días en los que no tenemos, por lo que ahorita reportamos un promedio de alrededor de 8-9 por quincena”, relató.

Señalo que aún siguen con protocolos de salud estrictos en el panteón, pero es la ciudadanía la que no ha estado siguiendo las reglas establecidas por la Mesa de Seguridad y Salud, debido a la falta de personal o a los problemas que han llegado a tener con la población en general es que han tenido que pasar algunos de largo.

“Nosotros no hemos dejado de tomar las precauciones, pero la gente no respeta los protocolos, de hecho hasta hay gente que sin cubrebocas quiere pasar, nosotros tenemos cerrada la primera puerta para el paso de vehículos y ahí verificamos que todos usen su cubrebocas, sin embargo no hacen caso, no queremos tampoco crear conflictos y se meten de todas maneras, siguen llevando niños a pesar de las restricciones, batallamos mucho el limitar porque son problemas con el propio personal”, finalizó.