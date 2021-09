Aumentará 70 mdp el puente Francisco Villa

*Debido a incrementos en materiales de construcción como el acero

Por: Martha Medina

Además de que la fecha para la terminación del puente vehicular Francisco Villa se aplazó para los primeros meses del año entrante, debido a problemas por falta de materiales para la obra, también se prevé un incremento en el costo que se planteó inicialmente, pues podría elevarse hasta en un 50 por ciento, cerca de 70 millones de pesos más, informó Rafael Sarmiento Álvarez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

El funcionario manifestó que la escasez que se presentó de algunos materiales necesarios para la construcción del puente, como es el caso del acero, el cual registró adicionalmente un incremento del 25 por ciento en su precio, son factores que plantean modificaciones tanto en la fecha definida para la conclusión de la obra como el costo que tendrá finalmente.

Explicó que se trata de temas que se analizan en estos momentos, pues se trata de aspectos que vienen a modificar el proyecto que se tenía de manera inicial, tanto en tiempo como en inversión, pues recordó que durante este año se ha registrado un aumento especialmente en el acero, aunque aclaró que se trata de números que aún no se definen con precisión en estos momentos, porque se tienen que analizar con la empresa a cargo de la obra y una verificación de todos los costos en los materiales, además de otros puntos que también influirán en este reglón.

Recordó el funcionario que no se trata solamente de los porcentajes de incremento en algunos materiales, como en el acero que llegó hasta un 25 por ciento, sino también que aumentaron los fletes, los acarreos, entre otros que se tienen que analizar, por lo cual la inversión que se tenía prevista en esta obra se modificará.

Consideró que se podría elevar el costo inicial hasta en un 50 por ciento, mientras en términos monetarios el impacto que se tendrá podría llegar hasta cerca de 70 millones, aunque insistió en que se trata de números que aún no son definitivos y que podrían modificarse en los siguientes días.

Al referirse a las fechas para la conclusión del puente vehicular, el funcionario dijo “acuérdese que la empresa tuvo tiempo en el que no podía moverse, esperando que sí, que no, pues los amparos detuvieron totalmente la obra y pues la empresa dice aquí estoy, ¿qué hago?”, señaló el secretario, para manifestar que en el tema del empleo, en algún momento se tuvieron 150 personas laborando, pero ahorita son 70, la mayoría de las cuales realizan un trabajo especializado, como son soldadores, ingenieros, especialistas en montaje, entonces sí es importante hacer un cálculo cuidadoso, pues apuntó que no le gustaría adelantar una cifra que luego sea diferente.

