Aumentará recurso federal destinado a programas sociales

La derrama económica que hará el gobierno federal en programas sociales para distintos sectores de la población representa un beneficio superior a la instalación de 10 plantas ensambladoras, debido a la cantidad de personas que se beneficiarán con estos apoyos, señaló Iván Ramírez, vocero del gobierno de transición a nivel federal.

Al referirse a las acciones que emprenderá el Presidente de la República, para beneficio de la población, destacó programas como el que se denominará “Jóvenes construyendo el futuro”, a través del cual se tendrá una derrama económica importante para dar apoyo a los jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, el cual estará ligado a la iniciativa privada, a las instituciones públicas, al comercio, donde se contara con la participación de este grupo de la población.

A este programa, se sumará el de las becas “Benito Juárez”, las cuales serán universales para estudiantes de nivel medio superior que asisten a instituciones públicas para que puedan continuar con su preparación; también se otorgará ayuda a personas que tienen alguna discapacidad, mientras que a los adultos mayores se les duplicará el recursos que se les entregaba anteriormente.

“La derrama económica que viene con estos programas será muy importante y los ciudadanos no tendrán que esperar a ver si esto se promete cada campaña y cuando se cumplirá”, dijo textualmente Iván Ramírez, al señalar que será a partir del mes de febrero del año entrante cuando se pondrán en marcha los programas mencionados anteriormente.

Con respecto a la cantidad de ciudadanos que se beneficiaran con estas acciones, el vocero manifestó que aún no se tiene un número preciso, pues todavía no se recaba toda la información y continúa el levantamiento de censos, para saber cuántas personas podrían tener acceso a estos programas, además de señalar que a diferencia de la situación que se ha presentado en otras entidades, donde el Presidente de la República ha tenido que hacer observaciones a delegados por descuidos en este proceso, en Durango no se presenta tal situación, pues los levantamientos se hacen casa por casa.