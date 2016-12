Aumento en multas, a partir del 1 de enero

*Sanción a quien no use cinturón o vaya hablando por celular

El regidor Carlos Segovia Mijares indicó que las multas de tránsito que tendrán aumento y entrarán en vigor a partir del 1 de enero incluyen hacer uso de celulares y cualquier distractor al manejar, no usar cinturón de seguridad y conducir en estado de ebriedad, rechazando que sea una medida únicamente recaudatoria sino más bien orientada a la prevención de accidentes.

Señaló que los incrementos que se autorizaron a diversas infracciones consideradas dentro del Bando de Policía y Gobierno como parte de la Ley de Ingresos del Municipio de Durango para el ejercicio fiscal 2017 solo se presentan en conceptos que ayudan a salvaguardar la seguridad e integridad de los propios automovilistas, sus acompañantes y terceros.

Detalló que en el tema específico de las sanciones por manejar en primer estado de ebriedad se aplicará en 2017 un aumento del 50 por ciento, pasando de una cuota de entre 20 y 40 salarios que se cobraba en 2016 a 50 salarios mínimos, aproximadamente 2 mil pesos, en tanto que por manejar en segundo grado de ebriedad crece de 50 hasta 60 salarios la infracción.

Segovia Mijares especificó que estos nuevos conceptos ayudan al control y a disminuir los riesgos de accidentes por uso de distractores al volante; “se incluyen sanciones por usar el celular al manejar, llevar a menores entre el conductor y el volante y por usar el sonido a alto volumen. Varias de las sanciones fueron reducidas durante la revisión por los diputados”, dijo.

Ante los posicionamientos de algunos actores políticos de oposición que denunciaron que esta podría ser una ventana para que aumentara la corrupción entre los agentes de Tránsito descartó esto al destacar el adecuado proceder que se da en los operativos de Seguridad Pública, por lo que es una forma de motivar a que los conductores respeten el reglamento vigente.

El edil panista enfatizó que ningún otro concepto que no tenga que ver con el de garantizar la integridad de conductores y terceros sufrió un alza, por lo que no se atenta contra el bolsillo ciudadano toda vez que se puede evitar el incurrir en estas faltas si se conduce de acuerdo a la normativa; “no son impuestos. Si no se quiere pagar una multa solo hace falta no cometer la falta”.