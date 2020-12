Aumentó movilidad el fin de semana

*Un 40% por apertura de comercios, compras navideñas y pago de aguinaldos

Por: David Favela

El comandante Mario Zaldívar Mijares, subdirector Vial de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, señaló que durante el fin de semana la movilidad se incrementó hasta 40 por ciento derivado de la apertura de los comercios y las compras navideñas, así como del depósito de aguinaldos a los trabajadores.

Especificó que el aumento en la movilidad no solo se dio en automóviles, sino también en peatones, quienes seguramente acudieron a hacer compras ante el pago de aguinaldos y las prestaciones de fin de año.

“Aumentó precisamente la movilidad tanto en personas o peatones como en automóviles, debido a que ya se abrió el comercio y en estos tiempos ya hay entregas de aguinaldos y pagos de quincena, por lo cual la gente sale a hacer sus compras, lo que estamos haciendo es tanto policía preventiva como policía vial procurar evitar los tumultos o que las personas salgan a la calle sin cubrebocas para evitar los contagios”, externó.

El subdirector agregó que elementos de la dependencia mantienen operativos para evitar acumulaciones masivas en el centro histórico y los bancos, así como algunas tiendas que por las fechas son más visitadas.

Además especificó que dentro del centro histórico es donde se concentra la mayor movilidad, esto debido a que en centros comerciales como Paseo Durango ya no hay tanto flujo de personas como en años pasados derivado de la clausura o cierre de muchos establecimientos que ahí se encontraban.

“Pedirle a la ciudadanía que no salga de casa si no es necesario, que no lleve niños al centro si no es necesario, que vayan a hacer solamente sus compras y se regresen a sus domicilios. Aún siguen los contagios, se cambió el semáforo de rojo a naranja y no queremos que vuelva a subir y si la ciudadanía nos apoya en ese aspecto podremos conservar el naranja y posiblemente hasta bajarlo a otro color”, finalizó el comandante.

