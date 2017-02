Aumentos impiden crecimiento en gremio de la construcción

“Poca obra, poco movimiento y los incrementos de precios que se han dado no permiten un crecimiento en el gremio de la construcción, además que algunos no han recibido pago y están a la espera de recursos, lo que tiene atorados a varios constructores por el manejo de algunos programas, incluso algunos se están deshaciendo de algunos bienes como unidades y equipo, por lo que es necesario mayor apertura de obra pública ya que no es suficiente”, afirmó Martín Arroyo Aviña, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles.

Señaló que la situación económica ha golpeado al gremio, el alza del dólar y las acciones del presidente Donald Trump han afectado en la construcción, directamente a los que se dedican a la maquinaria, terracerías y pavimentos, el incremento es fuerte en refacciones porque se compran en dólares y algunos materiales, la infraestructura civil, lo que es aceros y cementos aumentará el precio también a las obras.

Señaló que hay algo de trabajo con el Inifeed en el programa de “Escuelas al Cien”, donde se han retrasado en los pagos por el manejo del programa, “algunos constructores han tenido que vender desde revolvedoras, bailarinas, camiones y camionetas, el municipio anda trabajando pero no es suficiente para la cantidad de contratistas que hay, algunos con ya muchos años y otros nuevos, pero al final de cuentas todos necesitan laborar”.

Agregó que en este año se ha presentado poca obra, se activan los programas en marzo, los que están trabajando son proyectos que vienen de 2016, pero ya se realizan con un aumento de precios, la utilidad para los constructores se ha reducido hasta 40 por ciento, dependiendo del tipo de obra.

En cuanto a obra privada, comentó que se ha reducido por el temor que se tiene de invertir y pública es un poco tardada, por los procesos que se lleva y lineamientos de los programas, pero con los incrementos de gasolina aumentan los materiales y eso afecta a los proyectos nuevos por el incremento de precios, aunque se programan antes las metas van a tener que reducirse 8 o 10 por ciento en los avances de la obra.