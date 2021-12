Aún a la espera de nuevas medidas contra ómicron

El director de Salud Pública Municipal, César Cardosa Torres, manifestó que, a pesar del avance en la vacunación, se avecina una cuarta ola de contagios con la nueva cepa de covid-19, por lo cual la ciudadanía no debe bajar la guardia, ya que es la única medida para evitar que los contagios se sigan dando dentro de la ciudad.

De la misma manera señaló que, como integrante de la Mesa de Seguridad y Salud, está en la espera de las indicaciones que se puedan generar, los posibles filtros o medidas que se tomarán durante la temporada decembrina.

“Actualmente los filtros como tal o a las entradas de las carreteras demostraron que no tenían tanta eficacia, ya que era muy difícil tener al personal y que no se tuviera la eficacia suficiente, ya que lo único que funciona es no bajar la guardia y es lo que se ha pedido en todos los países” relató.

Aseguró que Durango tiene un porcentaje importante de personas vacunadas, lo que garantiza de cierta manera mayor protección, pero también se está en la espera de saber si la vacuna puede cubrir las variantes de la nueva cepa ómicron, ya que de momento no se tiene un estudio de si las dosis que ya fueron puestas son resistentes ante esta nueva variante.

Aunado a esto, agregó que, si las autoridades de salud determinan nuevas medidas ante la espera de una cuarta ola de contagios, el acuerdo administrativo podrá cambiar y generar restricciones en aforos.

Finalmente, hizo un llamado a los cuidados para que mantengan los protocolos sanitarios, se continúe con la sana distancia y se evite acudir a lugares con alta concentración de personas.

