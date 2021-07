Aún no hay regreso a clases presencial

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Miguel Ángel Villanueva Ruano, señaló que aún no se tiene un esquema para volver a clases presenciales el mes de agosto, ya que si no hay un semáforo verde las condiciones no van a ser las aptas para este regreso, por lo cual se pronostica que el próximo año escolar vuelva a ser en la modalidad virtual.

“Ahorita la verdad es que no hay un esquema que diga que efectivamente se regresa en agosto, no se ha acabado de determinar cuáles son las condiciones, el presidente de la República si quisiera que se regresara, pero se debe tomar mucho el consenso de nosotros como papás y del gobernador sobre cuáles son las condiciones que la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud nos pueden ofertar y nos pueden dar, si no hay un semáforo verde las condiciones están de pensarse, esto va a ser a voluntad de nosotros como papás si decidimos llevar a nuestros hijos o no, a nadie se le va a obligar a asistir de manera presencial”, relató.

Además, señaló que de regresar los alumnos no podrían estar siguiendo las recomendaciones de salud como tal, lo cual lo vuelve aún más complicado.

Por su parte los presidentes del Tecnológico de Durango, José Luis Núñez, y de la Federación de Estudiantes Universitarios, Giovanni Rosso, manifestaron que este regreso a clases podría ser muy peligroso, ya que hay muchos alumnos que a este punto se encuentran contagiados y muchos más se encuentran con riesgo, por ello argumentaron que este regreso no podrá ser hasta que los alumnos también se encuentren vacunados y no solo los maestros.